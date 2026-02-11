Madrid llevará a los tribunales la ley de gestión sanitaria de Mónica García si se termina aprobando

Día de polémicas, una vez más, entre la Comunidad y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Ayuso ha anunciado que ha presentado alegaciones contra el real decreto de creación de nuevas plazas judiciales, pero esta no ha sido la única norma del Gobierno central contra la que ha arremetido el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, desde el atril de la sala de prensa de la Real Casa de Correos al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

La Comunidad de Madrid llevará a los tribunales la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, de momento en fase de anteproyecto presentado ayer por la ministra de Sanidad, Mónica García, si acaba siendo aprobado en el Congreso de los Diputados, según ha confirmado García Martín.

"La ministra de Sanidad se está metiendo en competencias que son exclusivas del Gobierno de la Comunidad de Madrid y si esa ley saliera adelante tendría la correspondiente respuesta en los tribunales", ha asegurado.

En su opinión, García con esa ley pretende "exportar a las comunidades autónomas el caos que tiene en su propio ministerio". Además, ha confirmado que Madrid no cambiará de política de gestión sanitaria. "En el presupuesto de la Comunidad de Madrid el 90% se destina a sanidad pública de gestión directa y tan solo el 10% es sanidad pública de gestión indirecta", ha zanjado. "Por supuesto, seguiremos trabajando con la colaboración público-privada para poder prestar la mejor sanidad a los ciudadanos, que es lo que nos demandan".

El portavoz del Gobierno madrileño ha asegurado que duda mucho, en cualquier caso, de que esa ley vaya a salir adelante, cuando las fórmulas de gestión indirecta están extendidas también en otras comunidades. "Este modelo no solo está en Madrid. Está en Cataluña, por ejemplo, donde tienen una dependencia muy alta de hospitales de gestión indirecta", ha afirmado.

Precisamente a ello se ha referido esta mañana la ministra, y dirigente de Más Madrid, la formación que lidera la oposición en la región, Mónica García, en una entrevista en Radio Nacional. "Lo que dice la ley es que se va a acabar con esa colaboración público privada que es depredadora de nuestro sistema sanitario; las fórmulas sin ánimo de lucro, las fórmulas que funcionan, que es una colaboración público-privada sana, esas se pueden mantener perfectamente", ha señalado, según recoge la agencia Efe, y ha puesto como ejemplo el modelo de Cataluña.

Noticias relacionadas

"Quiero acabar con el chollo que tiene la señora Ayuso y quiero acabar con esa malversación de caudales públicos que hay en la Comunidad de Madrid", ha afirmado Mónica García, antes de apuntar que parte del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid "se va por el sumidero de las empresas privadas".