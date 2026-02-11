Un juzgado de Tortosa investiga la decapitación de la Virgen de la Cinta en el Mont Caro

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Tortosa ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de romper completamente la imagen de la Virgen de la Cinta que estaba en la cima del Mont Caro, en el municipio de Roquetes.

El pasado 27 de octubre de 2025 por las redes sociales se dio a conocer que esta figura esculpida en piedra fue arrancada de su hornacina, decapitada y destrozada, quedando el pedestal destruido y el lugar completamente vacío. La virgen había sido colocada en el año 1956 por la sección Tortosina de la Unión Excursionista de Catalunya.

A partir de una denuncia de la Fundación Española de Abogados Cristianos por los delitos de daños, agravados por discriminación religiosa, y odio, el juzgado ha abierto diligencias de investigación para determinar la autoría de esta acción irreverente. Los denunciantes creen que no se trata de un acto vandálico aleatorio, "sino de una destrucción sistemática dirigida contra una imagen sagrada cristiana".

Por eso, han pedido al juzgado que examine grabaciones de videovigilancia existentes en la zona, ya que la hornacina se encuentra próxima a antenas de comunicación que disponen de sistemas de seguridad. De esta forma se quiere identificar a los responsables de la rotura de la virgen

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que: “Los símbolos cristianos forman parte del patrimonio cultural y religioso de nuestro país. La Justicia y las instituciones deben proteger este patrimonio ante los incesantes ataques de cristianofobia que sufren los españoles”.

Poco después de conocerse por las redes sociales este acto vandálico, el Obispado de Tortosa también lamentó el destrozo de la imagen de la Mare de Déu de la Cinta en la cumbre del Mont Caro, en el macizo del Parc Natural dels Ports. Consideraron que se trataba de un atentado a un símbolo religioso y cultural muy venerado en la zona, además de herir los sentimientos de los feligreses como de los excursionistas que se acercaban a verlo.