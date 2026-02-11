Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones

La huelga se prevé masiva

El malestar docente con las condiciones laborales y del sistema educativo es importante por lo que se prevé que la huelga de este miércoles sea masiva, según apuntan desde el colectivo. La huelga será visible en la calle con manifestaciones descentralizadas. En Barcelona comenzará a las 12:30 horas en los Jardinets de Gràcia, en Tarragona será a las 11:00 en la plaza Imperial Tarraco, en Girona el punto de encuentro será el puente del Diablo al mediodía y en Lleida a las 12:30 horas en la plaza Ricard Vinyes. Más allá de las manifestaciones, están previstas otras acciones y movilizaciones por todo el país desde primera hora de la mañana, entre ellas un corte en la ronda Litoral.