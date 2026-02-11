En Directo
Por sueldos y ratios
Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
El profesorado catalán va a la huelga por los sueldos, las ratios y los recursos para atender al alumnado: "El sistema está completamente desbordado"
El Govern responde a la huelga docente de este miércoles con una propuesta de mejora salarial condicionada a los presupuestos
Los sindicatos educativos catalanes han convocado para este miércoles 11 de febrero, en plena semana de carnaval, una huelga de docentes para reivindicar una subida salarial, un descenso de las ratios de alumnos por aula y una mejora general de los recursos para mejorar la calidad de la educación en Catalunya. EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.
Docentes intentan cortar la ronda Litoral
Las movilizaciones han arrancado a las 07.00. Un grupo de docentes se han reunido en la estación de metro de Ciutadella con la intención de dirigirse a la ronda Litoral para cortar la vía. Los Mossos d'Esquadra les impiden el acceso.
120.000 profesores llamados a la huelga
Los sindicatos educativos han llamado a la huelga a los 120.000 docentes de la escuela pública catalana. Una subida salarial del 25%, una bajada de ratios y más recursos para atender a los alumnos y garantizar la calidad de la educación son sus principales reivindicaciones. "Nos sobra vocación, nos faltan manos", defienden.
La huelga se prevé masiva
El malestar docente con las condiciones laborales y del sistema educativo es importante por lo que se prevé que la huelga de este miércoles sea masiva, según apuntan desde el colectivo. La huelga será visible en la calle con manifestaciones descentralizadas. En Barcelona comenzará a las 12:30 horas en los Jardinets de Gràcia, en Tarragona será a las 11:00 en la plaza Imperial Tarraco, en Girona el punto de encuentro será el puente del Diablo al mediodía y en Lleida a las 12:30 horas en la plaza Ricard Vinyes. Más allá de las manifestaciones, están previstas otras acciones y movilizaciones por todo el país desde primera hora de la mañana, entre ellas un corte en la ronda Litoral.
Encierros en escuelas de Tortosa y Lleida para preparar la jornada de huelga
La tarde de este martes se han encerrado simbólicamente docentes en escuelas de Tortosa y Lleida para preparar la jornada de huelga de este miércoles.
ACN
Una sesentena de docentes se encierra en el instituto Pius Font i Quer de Manresa
Unos sesenta docentes de diferentes escuelas e institutos de la Catalunya Central se han encerrado en el Instituto Pius Font i Quer de Manresa para «calentar motores» de cara a la huelga de este miércoles en defensa de una educación «pública y de calidad». Los maestros y profesores están celebrando una asamblea para decidir las acciones y piquetes previos a las manifestaciones que se han convocado en las capitales de demarcación. Después harán una cena y algunos se quedarán a dormir. La portavoz del sindicato Ustec, Iolanda Segura, prevé que será una convocatoria «concurrida» porque «el colectivo está organizado». Segura ha defendido que las reivindicaciones no son nuevas «porque hace muchos años que no se ha actuado», y ha calificado los servicios mínimos de «abusivos».
Propuesta de mejora del Govern
La conselleria de Educació i Formació Professional (FP) responde a la huelga docente asegurando que el Departament "continúa sentado en la mesa de negociación" y "con voluntad de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los docentes y del personal de atención educativa". Fuentes del departament aseguran a EL PERIÓDICO que tienen a punto una propuesta de mejora de las condiciones laborales que esperan comenzar a debatir pronto en la Mesa Sectorial. Una propuesta, eso sí, condicionada, a la aprobación de los presupuestos. La misma voz especifica que el documento incluye la mejora del complemento específico, una de las demandas de los sindicatos.
Servicios mínimos: un docente por cada tres aulas
La orden de servicios mínimos dicta que deberá haber una persona del equipo directivo por cada centro (director, jefe de estudios o secretario) y, en enseñanza infantil, primaria y secundaria, se establece un docente por cada 3 aulas. En educación especial (de 3 a 16 años) se requiere el 50% de la plantilla y en las 'llars d'infants' el servicio mínimo es del 33% de la plantilla. Consulta aquí todos los servicios mínimos.
Huelga por sueldos, ratios y recursos
Los sindicatos educativos catalanes han convocado este miércoles al colectivo de docentes a una jornada de huelga en la que las principales reivindicaciones son una mejora de salarios -piden un aumento del 25% para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años-, una reducción de las ratios de alumnos por aula y una mejora de recursos para garantizar una calidad educativa. Esta crónica resume sus demandas.
