El profesorado catalán va a la huelga por mejoras salariales y laborales: "Nos sobra vocación, nos faltan manos"

Sábanas con lemas como 'Nos sobra vocación, nos faltan manos' o 'Nuestra pasión merece respeto' forran desde hace días las vallas perimetrales de escuelas e institutos en Catalunya, que este miércoles vivirán una jornada de huelga que tanto los sindicatos convocantes [USTEC, ASPEPC, CCOO, CGT y UGT] como el propio Departament d'Educació i FP auguran que contará con un seguimiento notable.

El profesorado siente que la situación ha llegado a un punto insostenible y dice basta y, con mensajes como los de las citadas sábanas, quieren expresar a las familias que no se trata de falta ganas de enseñar a sus hijos, sino de recursos para hacerlo en condiciones, en unas aulas cada día más complejas. El curso empezaba con el reconocimiento de la propia consellera, Esther Niubó, de la necesidad de incrementar los recursos para atender la diversidad en una escuela en la que más del 30% del alumnado tiene necesidades educativas especiales (porcentaje idéntico a las tasas de pobreza infantil, situación que también impacta en la escuela).

La larga lista de reivindicaciones concretas consensuadas por el conjunto de los sindicatos está encabezada por la "recuperación del poder adquisitivo perdido" -que calculan en casi un 25%- y la mejora de los salarios de todo el personal del Departament d'Educació. Destacan también "aliviar la sobrecarga de trabajo con recursos para atender al alumnado, bajando ratios y ampliando las plantillas", reducir la burocracia -se sienten enterrados en formularios-, "garantizar la democracia en los centros" y establecer currículums "negociados y consensuados con el personal docente".

Uno de los colectivos más sobrepasados son los coordinadores digitales, quienes llevan años alertando de que la situación de la Coordinación Digital en los centros educativos de Catalunya es "insostenible". Denuncian una falta de reconocimiento real (económico), la sobrecarga de trabajo, la insuficiente dotación horaria para llevar a cabo todo ese trabajo y la ausencia de recursos técnicos y humanos. Lo que ha provocado una campaña de renuncias colectivas.

Servicios mínimos polémicos

Ante el gran seguimiento previsto, la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha ordenado unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en Educación Infantil, Primaria y ESO, y del 50% del personal de monitores de comedor, servicio de acogida, extraescolares y de atención a alumnado con necesidades.

La orden de Treball apunta que estos servicios se marcan "para garantizar que los trabajadores y trabajadoras con menores a su cargo pueden hacer uso de su derecho al trabajo". "A diferencia del resto de trabajadores, se hace necesario establecer unos servicios mínimos que permitan garantizar el derecho al trabajo a las personas sin alternativas para el cuidado y la vigilancia de los menores, garantizando su seguridad", dicta el documento, que no ha gustado nada a los sindicatos.

USTEC, el sindicato mayoritario de la educación en Catalunya, ha rechazado estos servicios mínimos, al considerar que es "un despropósito". "Estos servicios mínimos son claramente abusivos y responden a la voluntad de limitar y vaciar de contenido el derecho fundamental de huelga. En muchos centros, especialmente en centros pequeños y escuelas rurales, estos mínimos pueden llegar a desactivar completamente la movilización, sin que respondan a la garantía de derechos esenciales", subrayan. El sindicato Professors de Secundària (ASPEPC) señala que ha impugnado la orden ante la justicia la orden de servicios mínimos.

La respuesta del Govern

Tras tres semanas de crisis de Rodalies y con una huelga de médicos a la vuelta de la esquina, la Conselleria de Educació i FP responde a la protesta docente subrayando que el Departament "continúa sentado en la mesa de negociación" y "con voluntad de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los docentes y del personal de atención educativa". Fuentes de la conselleria aseguran que tienen a punto una propuesta de mejora de las condiciones laborales que esperan comenzar a debatir pronto en la Mesa Sectorial. Una propuesta, eso sí, condicionada, a la aprobación de los presupuestos. Un documento -apunta la misma voz- que incluye la mejora del complemento específico, una de las demandas de los sindicatos.

La huelga se hará visible en la calle con manifestaciones descentralizadas en distintos puntos de Catalunya. En Barcelona comenzará a las 12.30 horas en los Jardinets de Gràcia; en Tarragona, a las 11.00 horas en la plaza Imperial Tàrraco; en Girona, el punto de encuentro será el Pont del Dimoni al mediodía, y en Lleida, a las 12.30 horas en la plaza Ricard Vinyes. Más allá de las manifestaciones, están previstas otras acciones y movilizaciones en todo el país desde primera hora de la mañana.

El ciclo de movilizaciones empezó con una manifestación ya unitaria el pasado 15 de noviembre, que reunió a miles de docentes y que evidenció el profundo malestar de la comunidad educativa. Y los sindicatos han anunciado ya una semana de huelga, del 16 al 20 marzo, si no llegan a un acuerdo con la conselleria.