"Luchar también es educar": los profesores catalanes inician la jornada de huelga cortando carreteras

Catalunya ha amanecido este miércoles con cortes de tráfico en las principales carreteras catalanas. Antes de las ocho de la mañana, grupos de profesores han parado la circulación en la Meridiana, la Gran Vía -a la altura de la Campana-, la ronda Litoral en la Vila Olímpica y la ronda de Dalt, en Barcelona. Las protestas al grito de "luchar también es educar" han cortado también el tráfico en la C-17 y la C-32, en Mataró. Los docentes catalanes llevaban semanas advirtiendo que la huelga educativa convocada de forma unitaria por todos los sindicatos del sector para este miércoles, 11 de febrero sería "algo grande" y, por el momento, lo está siendo.

Además de los cortes de tráfico, las primeras protestas para reivindicar un aumento de sueldo -un profesor de instituto en Catalunya cobra 2.713 euros brutos, 521 euros menos que en el País Vasco- y recursos para atender la creciente diversidad en la escuela -los dos temas en los que más insisten los docentes, aunque la lista de motivos es larga- han bloqueado los accesos de, como mínimo, 115 centros educativos del área metropolitana de Barcelona, tanto de primaria como de secundaria, que han comenzado la jornada de huelga con problemas para abrir las puertas a causa del sabotaje. Según informa el sindicato CGT, el boicot a los accesos afecta a centros educativos de todos los distritos de Barcelona, así como a otras ciudades del área metropolitana.

Pese al anuncio de servicios mínimos de un docente por tres aulas, la afluencia de niños esta mañana en la puerta de las escuelas era inferior a la de un miércoles cualquiera. Muchas direcciones de centros habían advertido a las familias que la escuela no funcionaría con normalidad y que el seguimiento de la huelga se preveía grande, así que las familias que tenían alternativas -en muchos centros, las menos- han optado por no llevar a los niños a la escuela. Muy a su pesar, en muchos casos, ya que la semana de Carnaval es una de las más divertidas del año y hoy tocaba 'un pentinat divertit'.

Apoyo de las asociaciones de familias

Desde la aFFaC, la federación de afas más grande de Catalunya, tanto en primaria como en secundaria, con más de 2.400 AFA federadas, representando a casi 600.000 familias, apoyan la protesta docente. "Las familias no lo vivimos como un conflicto sectorial, sino como un problema que afecta directamente la calidad de la educación de nuestros hijos e hijas. Cada día vemos como la infrafinanciación crónica, la falta de personal y la mala planificación tensionan las escuelas e institutos públicos", señalan en un comunicado en el que defienden "una educación pública de calidad para todo el mundo". "Sin profesionales dignamente reconocidos y sin inversión real, no hay escuela pública fuerte", zanja el colectivo.