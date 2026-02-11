Un exsoldado marroquí, en huelga de hambre en el CIE de Barcelona tras denegarle el asilo

Omar Touanina fue soldado en Marruecos en la zona fronteriza del Sáhara entre 2014 y 2017 y participó en operaciones contra organizaciones dedicadas al tráfico de armas y estupefacientes, llegando a matar de un disparo a uno de sus miembros. Ahora está ingresado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, pendiente de su expulsión de España. Desde hace unos días está en huelga de hambre y ha rechazado la medicación, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Reclama que el Gobierno estudie de nuevo la concesión del asilo, al temer por su vida si regresa a su país.

El abogado de Omar Touanina, Fernando Martínez Iglesias, ha presentado un escrito ante la Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Protección Internacional, dependiente del Ministerio del Interior, en el que solicita que se revise la petición de asilo que, en un primer momento, fue denegada por no encajar en los motivos de la condición de refugiado. El letrado sostiene que “sí concurren elementos suficientes para, cuando menos, admitir a trámite y continuar la tramitación de la solicitud con plenas garantías”, y, en todo caso, valorar la concesión de protección subsidiaria. En su opinión, debe continuarse la tramitación del expediente y es necesario ampliar la entrevista que se le realizó, a fin de concretar los “episodios de amenazas o represalias”.

El escrito relata que la muerte de un integrante de una organización criminal dedicada al tráfico de armas y droga en Marruecos le supuso represalias por parte de sus miembros. Incluso, precisa, esta red mató a uno de sus compañeros, “generándose así un escenario de amenaza real y sostenida que fundamenta un temor cierto y actual por su vida e integridad”. En el expediente de solicitud de asilo figura documentación acreditativa y fotografías de Touanina con uniforme.

"Riesgo grave"

A juicio del abogado, de esta situación “se desprende la existencia de un riesgo grave” personal respecto a Touanina y “no meramente hipotético”, pues, si vuelve a su país, podrían materializarse “atentados” contra su vida o su integridad física. El letrado insiste en que concurren “indicios suficientes de peligro real ante un eventual retorno”.

La resolución por la que, de entrada, se le denegó la solicitud de asilo descartaba esa “persecución” porque no se identificaba quién podía ejercerla. En cambio, el abogado argumenta que, “cuando la amenaza proviene de criminalidad organizada con capacidad real de represalia”, el elemento “jurídicamente determinante” no es tanto la “etiqueta del actor” como la existencia de protección efectiva en el país de origen, en este caso Marruecos. En este sentido, agrega que “el retorno puede situarle en un escenario incompatible con el principio de no devolución, al exponerle a un riesgo real”.