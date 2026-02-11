Familias de niños ante la suspensión de las clases por fuerte viento en Catalunya: "¿Ellos no pueden ir al cole y nosotros sí a trabajar?"

El anuncio a mediodía de la consellera del Interior, Núria Parlon, sobre la suspensión de la actividad escolar (junto con la universitaria, la deportiva y la sanitaria no urgente) a causa de la alerta máxima por viento prevista para este jueves ha cogido con el pie cambiado especialmente a decenas de miles de familias con niños pequeños a cargo. En cuestión de minutos, los teléfonos de las escuelas e institutos han empezado a sacar humo hasta que las direcciones han podido enviar, no sin cierta urgencia, los comunicados pertinentes. Mientras tanto, la mecha ha ido prendiendo los chats escolares, con las familias intentando organizar contra reloj la jornada de mañana y una pregunta-mantra sobrevolando las conversaciones: "¿Por qué los niños no pueden ir al colegio y sus familias sí deben ir a trabajar?".

El Executiu ha pedido evitar los desplazamientos y priorizar el teletrabajo ante una previsión de rachas de viento de 100 kilómetros por hora que han sido calificadas de "excepcionales". Sin embargo, un grueso de padres y madres no pueden teletrabajar. Es el caso de Helena García, madre de dos hijos de 5 y 8 años, que ya ha hecho este miércoles "malabarismos" familiares a causa de la huelga del profesorado. "No entiendo que para un niño sea un riesgo salir de casa pero no para sus padres", apunta Helena, quien añade: "El riesgo por el viento, las lluvias u otros fenómenos meteorológicos es algo que sucede muchos días y que tiene una solución con la que la mayoría de padres estamos de acuerdo –apunta Helena–: que los niños no salgan al patio y se queden en clase o en los espacios comunes de los colegios jugando, leyendo o haciendo otras actividades".

"En las aulas no hay temporal"

En la misma línea opina Núria Sulé, madre de una niña de I4 del Eixample de Barcelona. "El cierre de las escuelas por el viento es incomprensible, en las aulas no hay temporal. Podrían suspenderse excursiones e incluso el recreo al aire libre, sin tener que atentar contra la conciliación de miles de trabajadores", expone. "Le pediré a mi madre si puede quedarse con la niña hasta que yo salga del trabajo, si ella no puede no sé qué haremos", apunta.

El caso es que quienes no pueden teletrabajar tirarán de abuelos o de familias amigas. Y muchos de los que sí pueden trabajar desde su ordenador personal también están buscando la menos perjudicial para hacerlo. Marina Alcan, con niños de 6 y 8 años, explica, por ejemplo, que teletrabajará desde casa de una amiga para que los niños puedan entretenerse.

"Las familias de Rodalies estamos al límite"

Se da también la circunstancia de que la alerta por viento, la primera que en Catalunya lleva a suspender la actividad educativa y sanitaria, llega en plena resaca por el caos en Rodalies. "Mi pareja no puede teletrabajar y lleva tres semanas llegando a las 500: ya son muchos días llegando tarde al trabajo, forzando el teletrabajo por la crisis ferroviaria y gestionando malas caras en la empresa", afirma Marina Alcan.

"¿Qué hago mañana con mis hijos? ¿Podré llegar a trabajar?", apunta Sara López, vecina de Sant Celoni y peluquera en Barcelona. El "sentimiento de fragilidad" de las familias con niños a cargo y que cada día deben desplazarse para ir a trabajar es grande. Se sienten "al límite". "¿Cuánto durará todo esto?", se pregunta Sara.

Universitarios

Entre los universitarios también ha cundido una cierta sensación de sorpresa. "Yo entiendo que es necesario tomar las medidas pertinentes para evitar catástrofes pero hay una cierta sensación de improvisación constante", apunta Jordi, estudiante de Periodismo, quien detecta entre sus compañeros un "escepticismo generalizado" sobre si, después de la dana, "no se está yendo demasiado lejos".

"Esta es la primera semana de cuatrimestre y el profesorado y el alumnado necesitan empezar a compartir espacios y dinámicas para afrontar el curso –añade Jordi–. Yo ahora acabo de tener la reunión de Treball de Final de Grau con una profesora que me monitoriza y me comentaba que ellos tampoco tienen muy claro cómo deben trabajar mañana".