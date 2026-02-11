Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresViento CatalunyaSánchez - FeijóoRodaliesTiroteo CanadáTractoradaAliança CatalanaBarcelonaEpsteinTDAHRenfe
instagramlinkedin

Séniors discriminados

Edadismo laboral: "Tengo 62 años, necesito trabajar y el problema es que ven mi edad y no me llaman"

Pepa Vivancos denuncia que desde que superó los 55 años las empresas descartan su currículum solo por su edad

Edadismo, abusos y falta de información: las consultas que exponen las dificultades de las personas mayores en España

Pepa Vivancos tiene 62 años y sufre edadismo laboral.

Pepa Vivancos tiene 62 años y sufre edadismo laboral.

Patricia Martín

Patricia Martín

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Más de la mitad de los españoles mayores de 45 años que buscan trabajo afirman haber sido discriminados por su edad, según revela este miércoles el estudio de Cruz Roja 'El edadismo y yo'. Uno de estos trabajadores es Pepa Vivancos, que reside en Cartagena, tiene 62 años y denuncia que las empresas "rechazan de lleno", debido a su edad, darle una oportunidad laboral desde que superó los 55 años.

"Llevo unos años notando que en cuanto ven mi edad en el currículum, no me llaman, no me dan la opción ni de presentarme y optar al proceso selectivo, lo cual me da mucha rabia, porque la gente de mi edad vale más que mucha gente joven", explica con indignación a EL PERIÓDICO.

Pepa relata que cuando los responsables de la contratación de una empresa sí que la citan para una entrevista laboral, ahí sí que tiene más oportunidades, dado que ha trabajado, en el pasado, como comercial y por eso opina que tiene "don de gentes". Pero, últimamente, "ni me llaman", indica.

Economía sumergida

Pepa ha hecho de todo en su trayectoria personal. "Mi marido estuvo enfermo 10 años y tuve que espabilar. Fue una etapa muy dura donde aceptaba todo lo que me salía, cuidando a mayores, limpiando, lo que fuera", indica. El problema es que muchos empleos eran en la economía sumergida, es decir, sin contrato formal ni alta en la Seguridad Social, lo que ha impedido a Pepa prejubilarse, sigue necesitando trabajar.

En este contexto, lleva más de 20 años sin tener un contrato formal. "Todo lo que me salía era del boca a boca", indica. Y el problema se ha agravado a partir de cumplir 55 años, cuando ha estado una larga temporada sin trabajo. Ante ello, pidió ayuda en los programas de empleo de Cruz Roja y ha participado en talleres destinados a la búsqueda de empleo, a mejorar las competencias digitales, en formación en entrevistas de trabajo y empoderamiento frente al edadismo.

Noticias relacionadas y más

Gracias a ello, hace nueve meses, a través del programa Plan de Empleo de Cruz Roja, ha conseguido trabajo en la empresa Sirsa, que ofrece servicios de limpieza en aeropuertos, en su caso, en el aeródromo de Murcia. "Ahora me siento valorada, el trabajo es duro, pero acudo con una sonrisa", indica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes
  2. Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
  3. Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina
  4. La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
  5. Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
  6. Salut apuesta por que los hospitales comarcales 'compartan' médicos para paliar la falta de personal
  7. Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
  8. La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7

Un estudio detecta compuestos químicos en el semen humano que pueden afectar a la salud reproductiva

Un estudio detecta compuestos químicos en el semen humano que pueden afectar a la salud reproductiva

Alerta por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo: última hora de la borrasca Nils

Los Mossos arrestan a dos jóvenes de 19 años por la retención ilegal de dos chicos en Barcelona tras una noche de fiesta

Los Mossos arrestan a dos jóvenes de 19 años por la retención ilegal de dos chicos en Barcelona tras una noche de fiesta

Activado un aviso de nivel rojo en una quincena de comarcas catalanas ante los fuertes vientos previstos para este jueves por la mañana

Activado un aviso de nivel rojo en una quincena de comarcas catalanas ante los fuertes vientos previstos para este jueves por la mañana

Huelga de profesores: los docentes cortan carreteras y bloquean escuelas e institutos

Huelga de profesores: los docentes cortan carreteras y bloquean escuelas e institutos

"Luchar también es educar": los profesores catalanes inician la jornada de huelga cortando carreteras

"Luchar también es educar": los profesores catalanes inician la jornada de huelga cortando carreteras

Detenida en Marbella una pareja tras dar su bebé positivo en cocaína

Los profesores cortan la ronda litoral en la jornada de huelga de docentes