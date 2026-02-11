Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BorrascaAyusoHuelga profesoresAscensor socialVivienda BarcelonaHospitales comarcalesCristian GómezCamp NouEpsteinLibrosEncuestas Castilla León
Las borrascas Leonardo y Marta, en directo: última hora y noticias del temporal

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo.

Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo. / Miguel Ángel Molina/ EFE

A. Romero / O. González

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

