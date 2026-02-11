Las borrascas Leonardo y Marta, en directo: última hora y noticias del temporal

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Protecció Civil alerta de fuertes vientos en toda Catalunya Protecció Civil de la Generalitat alerta de que las ventoleras serán generalizadas en toda Catalunya y se superará el umbral de viento en la mayor parte del territorio, con mayor incidencia por la mañana y mediodía. El Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Viento en Cataluña (VENTCAT) está en alerta desde el lunes por la noche por la previsión de vientos superiores a 72 km/h este miércoles en comarcas de Tarragona y del litoral y prelitoral de Barcelona. Protecció Civil prevé que los fuertes vientos se extiendan a todo el territorio el jueves y vuelvan el sábado al Pirineo y Prepirineo, Empordà y Terres de l'Ebre.

Se prevén este martes más lluvias, con subida de temperaturas, riesgo de deshielo y viento La circulación atlántica transportará una masa de aire húmedo y relativamente cálido para la época del año desde el oeste peninsular, que dejará este martes más precipitaciones y prácticamente generalizadas en la península, con un ascenso de las temperaturas que provocará deshielos y rachas muy fuertes de viento en amplias zonas del tercio oriental peninsular. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineo central y occidental, oeste del sistema Central y zonas aledañas de las mesetas se prevén precipitaciones con los mayores acumulados, con probabilidad de ser fuertes y persistentes y de ir acompañadas localmente de tormenta. Aún serán probables precipitaciones localmente persistentes en las sierras de Andalucía y menos probables y de carácter débil en la mayor parte de regiones mediterráneas, así como en Baleares. Habrá bancos de niebla en regiones de montaña, Galicia, Andalucía occidental y norte y oeste de la meseta sur y heladas débiles en el Pirineo, donde se registrarán nevadas por encima de la cota de 1.800/2.000 metros.

Calles de Albacete inundadas por el canal de María Cristina, crecido con agua de la sierra El canal de María Cristina a su paso por la ciudad de Albacete se ha desbordado por el subsuelo, debido a la crecida que registra por el agua que recibe desde la zona de la sierra, lo que ha provocado inundaciones en calles de varios barrios de la ciudad. El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha asegurado esta noche que la situación es "crítica y de extrema gravedad" porque se sigue recibiendo aportaciones de agua de la zona de la sierra, donde también ha nevado y habrá deshielo, y los colectores de barrios como la zona de Imaginalia o Industria no pueden atender todo el caudal.

Valencia cierra este martes por el viento parques y recomienda a colegios evitar actividades al aire libre El Ayuntamiento de Valencia ha informado de que, ante la alerta naranja por vientos decretada para este martes, 10 de febrero, se cierran parques y jardines y cementerios y se suspende la actividad al aire libre de la Fundación Deportiva Municipal. Además, el consistorio recomienda a los centros escolares evitar las actividades al aire libre. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para mañana preemergencia meteorológica de alerta naranja a causa de las fuertes rachas de viento. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana ha advertido de que a partir de mañana a mediodía las rachas fuertes se generalizarán, sobre todo en la provincia de Valencia, y pueden superar los 90 km/h. La situación se prolongará hasta el jueves hasta el jueves.

Descienden el nivel del Guadalquivir en Lora El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, junto a las tenientes de alcalde María José Carballo y Reme Gómez Martín, ha informado de que "los niveles del río Guadalquivir y del arroyo Churre han comenzado a descender, lo que también ha provocado la bajada de la cota del tanque de tormentas". Además, ha señalado que un total de 39 efectivos de la UME, con cuatro autobombas y dos vehículos de transporte, se han desplazado hasta la localidad para colaborar en las tareas de desagüe del tanque, cuyo nivel sigue descendiendo progresivamente. El regidor loreño ha ofrecido una rueda de prensa este lunes para detallar la situación de la crecida del Guadalquivir a su paso por el municipio y ha aprovechado para agradecer la implicación de todas las administraciones en el restablecimiento de la normalidad. Tras una llamada al 112 Emergencias, se movilizaron efectivos de la UME y del Plan Infoca para prestar apoyo en las tareas de emergencia.

Desciende la cifra de desalojados en Andalucía a 4.879, la mayoría de ellos en Cádiz El número de desalojados por los efectos de las borrascas que han afectado a Andalucía, que ha llegado a ser de 11.000 personas, ha descendido este lunes hasta los 4.879, la mayoría de ellos en Cádiz (4.005), seguida de Málaga (325), Córdoba (276), Sevilla (124), Jaén (89) y Granada (60).

Rescatan a una conductora atrapada en un coche al cruzar un río en Estepona (Málaga) Lucía Feijoo Viera Los bomberos han rescatado a la conductora de un vehículo que quedó atrapada en él al intentar cruzar el cauce de un río en Estepona (Málaga) este lunes, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. La mujer viajaba sola en el automóvil, al que el nivel del agua del río Guadalmansa alcanzó la mitad de las ruedas.

Los técnicos no ven evidencias que vinculen los movimientos sísmicos en Málaga con las borrascas Técnicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) consideran que "no existe una evidencia científica actualmente que vincule la acumulación de movimientos sísmicos en la Serranía de Ronda (Málaga), habituales en la zona, con el episodio de lluvias persistentes". Estos técnicos han iniciado este lunes una ronda de comunicación con los municipios de dicha comarca malagueña para informar a sus alcaldes sobre los fenómenos observados en relación con ruidos, movimientos del suelo y sísmicos que se han producido estos días, coincidiendo con la sucesión de borrascas en Andalucía. Lee la noticia completa aquí

El temporal mantiene 166 carreteras cortadas, tres de la red nacional en Cádiz y Jaén Un total de 166 carreteras siguen cortadas al tráfico en la tarde de este lunes por el temporal de lluvias, de las que 130 pertenecen a Andalucía y de estas tres son de la red principal en Cádiz y Jaén, según datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT). Así, de la red principal no se puede circular en Cádiz en la A-48 en Vejer de la Frontera hacia Tarifa, y en Jaén, en la A-44 en Campillo de Arenas dirección Granada, y en la A-32 en Villacarrillo, sentido Albacete.