Antoni Gaudí celebra su centenario… y su apellido está a punto de desaparecer: solo 33 personas mantienen el apellido

Gaudí es el apellido que más va a resonar este 2026, ya que se celebra el centenario de la muerte del modernista catalán.

El nombre de familia es de los más admirados en el ámbito del arte y la arquitectura, por el que se reconocen obras como la Sagrada Família, La Pedrera o la Casa Batlló, aunque ahora está en peligro de extinción.

Solo hay 33 personas en España con el apellido de Gaudí de los aproximadamente 49 millones de habitantes que hay en el país, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2024. De estas, 23 se apellidaban de primero, las otras 10, de segundo.

Lo más inesperado son las 11 personas restantes fuera de Catalunya. Aunque el INE no muestra las frecuencias menores de 5 personas con el apellido, sí indica que 6 de ellas lo tenían en 2024 de primer apellido en Sevilla.

El caso de Catalunya

Aunque en Catalunya, donde más conocido es el apellido, se señala que solo 22 catalanes tenían el apellido. El Idescat indica que en 2024 12 lo llevan de primero y 10 de segundo, y ninguno con los dos apellidos (Gaudí Gaudí).

Teniendo en cuenta las provincias, la mayoría de ellos se concentran en Barcelona (15: 6 de primero y 9 de segundo) y el resto en Tarragona, como primer apellido, según el Idescat.

Aunque en Reus (Baix Camp, Tarragona), lugar de nacimiento del arquitecto, hay pocos registros. Allí, en toda la comarca solo 4 hay personas, igual que en el Barcelonès.

Descendientes

Ninguna de estas personas es descendencia directa de Antoni Gaudí, puesto que no tuvo hijos, pero sí pueden ser familiares de los hermanos de este: Rosa, Maria y Francesc.

Aun así, el apellido es siete generaciones previo al modernista catalán. El primer Gaudí documentado fue Joan Gaudí, que en 1631 ya vivía en Riudoms (Baix Camp, Tarragona). A partir del éxodo rural en el siglo XX, el apellido ya se expandió por el territorio español.

Origen del apellido

Con el centenario, surgen dudas sobre si el apellido es de origen catalán, ya que no aparece en los 'Fogatges' o censos catalanes de hogares entre los años 1358 y 1553, ni en los valencianos de los siglos XIII al XV.

Antoni Maria Alcover, creador junto a Francesc de Borja Moll del 'Diccionario català, valencià i balear', escribe que deriva del nombre Gaudin, de finales del siglo XIX y principios del XX, en Barcelona, Reus, Valls, Riudoms, Vinarós, Castellón...

Por su parte, Moll, en su obra 'Els Llinatges Catalans', escribe que Gaudin deriva del nombre germánico Gaut, nombre del padre de la raza goda.