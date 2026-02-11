Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil enviará un ES-Alert con medidas para este jueves

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

Catalunya suspende las clases y las visitas sanitarias no urgentes este jueves por el viento

Alerta por fuerte viento en Catalunya

Alerta por fuerte viento en Catalunya / Ferran Sendra

Víctor Vargas Llamas

Víctor Vargas Llamas

Por qué confiar en El Periódico

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las fuertes rachas de viento previstas para este jueves han llevado a la Generalitat a suspender este jueves las clases en la educación obligatoria y la universitaria. También quedan suspendidas las actividades deportivas y las sanitarias no urgentes.

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil enviará un ES-Alert con medidas para este jueves

Manifestación de profesores en Barcelona

