Última hora de la alerta roja por fuerte viento en Catalunya, hoy en directo | Protecció Civil enviará un ES-Alert con medidas para este jueves

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las fuertes rachas de viento previstas para este jueves han llevado a la Generalitat a suspender este jueves las clases en la educación obligatoria y la universitaria. También quedan suspendidas las actividades deportivas y las sanitarias no urgentes.

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

El temporal deja sin recoger en Jaén el 40 % de la aceituna prevista Los últimos datos facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) han puesto de manifiesto que a 31 de enero sólo se había recogido en la provincia de Jaén un 60 % de la producción de aceituna prevista en el aforo oficial de la Junta, mientras que casi la totalidad del 40 % restante se encuentra en el suelo y el barro hace difícil la entrada en las explotaciones. Las lluvias de los meses de diciembre, enero y el último temporal están retrasando la campaña de recogida de la aceituna, incluso mermándola, según los datos ofrecidos por la COAG.

El Ayuntamiento de Barcelona pide "máxima autoprotección" ante las ventoleras El Ayuntamiento de Barcelona pide "máxima autoprotección" y extremar las precauciones ante el fuerte viento que se está registrando hoy y se espera para mañana en la ciudad, que ha obligado a activar el plan de actuación municipal por viento en fase de alerta y a cerrar los parques y jardines. "Esto quiere decir, ajustar, cerrar, todas las ventanas y puertas, retirar aquellos objetos que puedan caer de balcones y de ventanas a la vía pública y, evidentemente, extremar toda la precaución a la hora de hacer desplazamientos en la ciudad", ha precisado la teniente de alcalde Laia Bonet.

Sin incidencias destacables en Catalunya Hasta el momento, los fuertes vientos que afectan, sobre todo, a las provincias de Barcelona y Tarragona, no han provocado incidencias destacables. Los Bomberos de la Generalitat han atendido hasta las once de la mañana 290 servicios, sobre todo, por caída de árboles, mobiliario urbano o elementos de edificios, de los que 131 han sido en la Región de Emergencias Metropolitana Norte, 72 en la sur y 68 en la de Tarragona. Además de la alerta por el viento, Protección Civil de la Generalitat mantiene activada la prealerta por fuerte oleaje y también la del riesgo por aludes.

Alerta naranja en el País Vasco El Gobierno Vasco activará desde esta medianoche y hasta las seis de la tarde de este jueves la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación (en las dos primeras millas) ante el empeoramiento significativo del estado de la mar previsto por la llegada de una nueva borrasca atlántica profunda. Según Euskalmet, en las próximas horas una borrasca profunda denominada "Nils" circulará a través del sur de las Islas Británicas, pasando su centro cerca de Bretaña, lo que dará lugar a un intenso viento de componente oeste y provocará un empeoramiento significativo de las condiciones marítimas.

Rachas de viento de 114 kilómetros por hora en Montserrat El fuerte viento que afecta a Catalunya ya ha dejado rachas de más de 100 km/h en el Bages. Concretamente, según datos del Servicio Meteorológico, este registro se ha dado en Montserrat-Sant Dimes, donde el viento sopla a 114,5 km/h. También destacan los 90 km/h de Els Hostalets de Pierola (Anoia).

Alerta roja por viento en Catalunya: así puedes modificar tu jornada laboral Para evitar poner en riesgo innecesariamente a los trabajadores, el Ministerio de Trabajo aprobó poco después de la dana el permiso laboral por riesgo climático. Se trata de una baja retribuida para no asistir al trabajo en casos de fenómenos meteorológicos adversos, como la alerta roja por viento en Catalunya.

Sitges mantiene la llegada del Rei Carnestoltes este jueves pese a la alerta de viento El Ayuntamiento de Sitges ha anunciado que mantiene el Arribo del Rey Carnestoltes, el acto que da el pistoletazo de salida a las fiestas, previsto para este jueves por la tarde. Lo hace pese a que la Generalitat ha anunciado este miércoles la suspensión de la actividad educativa, universitaria y deportiva este jueves y también la sanitaria que no sea urgente.

La borrasca 'Nils' dejará viento, olas y lluvias hasta el sábado, cuando acabará el largo periodo de lluvias El largo periodo de lluvias que ha registrado la Península durante las últimas semanas finalizará con las precipitaciones generalizadas previstas para el viernes, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Antes de ello, la borrasca 'Nils' dejará hoy y mañana viento fuerte, temporal marítimo --con olas de más de seis metros en el norte y de cuatro en el sur-- y lluvias en amplias zonas del país. Además, las temperaturas subirán y se rondarán los 20ºC en el Cantábrico y se superarán los 25ºC en algunos puntos del Mediterráneo, lo que favorecerá el deshielo de la nieve caída en días anteriores.