Qué hacer ante las fuertes rachas de viento previstas este jueves en Catalunya

Catalunya se prepara para un episodio de fuerte viento que afectará este jueves a todas las comarcas y que podría dejar rachas superiores a los 108 kilómetros por hora. Ante esta previsión, la Generalitat ha activado la alerta roja y, además de suspender la actividad educativa, deportiva y sanitaria no urgente, ha difundido una batería de recomendaciones para minimizar riesgos tanto en el ámbito doméstico como en el exterior.

En este contexto, Protecció Civil insiste en la necesidad de reducir al máximo la movilidad y evitar desplazamientos innecesarios. Asimismo, se recomienda priorizar el teletrabajo siempre que sea posible y mantenerse informado a través de los canales oficiales mientras dure el episodio, previsto desde la medianoche hasta las 20.00 horas del jueves.

En casa, el principal consejo pasa por retirar de balcones, terrazas y azoteas cualquier objeto que pueda caer a la vía pública, como macetas, muebles ligeros o elementos decorativos. En caso de no poder retirarlos, conviene asegurarlos correctamente para evitar que el viento los desplace. Del mismo modo, se aconseja recoger la ropa de los tendederos para impedir que salga despedida y provoque accidentes.

Máxima prudencia

Ya en el exterior, las autoridades piden extremar la precaución con el mobiliario urbano, el alumbrado, las motos y coches estacionados, las grúas, los contenedores y el arbolado, puesto que pueden verse afectados por las ventadas. Asimismo, se recuerda que parques, jardines urbanos y espacios naturales permanecerán cerrados durante la jornada, por lo que no se permitirá el acceso mientras dure la alerta. En el litoral, se recomienda no aproximarse a espigones, rompeolas y paseos marítimos cuando el oleaje rompa con fuerza.

Si resulta imprescindible conducir, la recomendación es consultar previamente la previsión meteorológica y el estado de las carreteras. Una vez en marcha, conviene moderar la velocidad, sujetar el volante con firmeza y extremar la prudencia en los adelantamientos, especialmente ante posibles rachas laterales que puedan desestabilizar el vehículo. Además, los trenes de Rodalies y FGC circularán con limitaciones de velocidad.

Por ello, las autoridades insisten en evitar cualquier actividad al aire libre que no sea imprescindible mientras dure la alerta, en una jornada que estará marcada por el viento y la necesidad de extremar las precauciones en todo el territorio.