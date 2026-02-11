Catalunya registra un récord de llamadas operativas al 112: los avisos aumentan el 7,8% en 2025

El pasado 2025 ha sido el año en que se han hecho más llamadas operativas al teléfono 112 del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència CAT112, que depende del Departament de Interior i Seguretat Pública. Con un total de 2.558.351 llamadas operativas, esta cifra representa un incremento de un 7,8% respecto a 2024. Una llamada al 112 es operativa cuando implica la intervención de algún cuerpo, como Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergències Mèdiques, Policia Local, Bombers o Protecció Civil, en respuesta a una emergencia. Los días que acumularon una mayor cifra de este tipo de comunicaciones fueron San Juan, y el apagón general del 28 de abril, en el cual la mitad de las llamadas fueron para pedir información ante esa situación tan atípica.

Una tendencia al alza

El conjunto de comunicaciones recibidas en 2025 supone el mayor número y el mayor incremento de los últimos años. Estas estadísticas siguen una tendencia de incremento progresivo en los últimos años: 2.096.884 en 2021; 2.234.855 en 2022 (un 6,6% más); 2.319.974 en 2023 (un 3,8% más); 2.372.899 en 2024 (un 2,3% más); 2.558.351 en 2025 (un 7,8% más). El año pasado se recibieron 461.467 llamadas más que en 2021, con un incremento del 22% en los últimos cinco años, tal y como indica una nota del CAT112 de este miércoles.