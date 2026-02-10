La última noche en el campamento de la calle número 2 de la Zona Franca: "No sé dónde voy a ir"

Abderrahman es uno de los primeros en recoger sus bártulos y prepararse para mover su tienda. Tras casi seis meses en el mismo punto de la calle 2 de la Zona Franca, sabe que la de este lunes será la última. El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el levantamiento de parte de este campamento de personas sin hogar –en el que malviven unas 175 personas según el consistorio– para poder aplicar un tratamiento contra las ratas. Los roedores se dejan ver constantemente en este enorme parterre, que se extiende a lo largo de más de 400 metros de calle. "Algunos son como perros", compara Abderrahman con su muchila a cuestas.

Abderrahman, en el campamento donde duerme, en la calle 2 de la Zona Franca. / Marc Asensio Clupes / EPC

Todavía no sabe si el desalojo parcial del consistorio afectara a su tienda, pero por si a caso este argelino decide moverlo todo ya unos metros más en dirección a la Ronda de Dalt, en un parterre al otro lado de la entrada de una nave industrial que hasta ahora delimitaba lo que es el campamento informal de personas sin hogar más numeroso de Barcelona. "No quiero despertarme nervioso y con jaleo de la policía", explica Abderrahman, que es uno de los pocos magrebíes asentados que habla un perfecto castellano.

Sin papeles tras seis años

Ya acumula seis años en España desde que llegara en patera a Cartagena con 29 años, y de ahí a Murcia, Alicante y, finalmente, hace dos años a Barcelona. Tras una etapa en un albergue y después en las calles de Nou Barris, acabó en la Zona Franca, desde donde cada día se desplaza hasta Badalona para seguir con sus cursos de la Fundación Empresa i Treball. Este hombre, que explica con orgullo que antes de venir a España hizo de DJ y empezaba sus fiestas con Enrique Iglesias o Los Chichos, no ha podido regularizar su situación por una mancha en su expediente: lo pillaron consumiendo hachís hace cinco años. "El único daño que he hecho nunca es a mí mismo", lamenta, mientras explica que lleva tres años limpio y que espera que la nueva regularización extraordinaria le permita conseguir los papeles.

Abderrahman, en el campamento irregular donde duerme, en la calle 2 de Zona Franca. / Marc Asensio Clupes / EPC

Muy cerca de su tienda esta Ammar, paisano de Abderrahman. "No sé donde voy a ir mañana, pero yo lo recojo todo por si a caso", explica con una gran sonrisa mientras ordena las mantas que le tienen que proteger del frío húmero que se instala por la noche en estos terrenos del Consorci de la Zona Franca y acaba de preparar su mochial. Para Abderrahman, Ammar es buena compañía: "Siempre esta sonríendo y te agradece mucho cualquier ayuda que le das", asegura. El frío, en cambio, no tanto. "Tengo dos hernias discales y me falta parte del muslo de la pantorrila, cuando hace mucha humedad empiezo a cojear", lamenta el argelino, que espera poder acceder pronto a las citas médicas que tiene pendiente.

Unos metros más allá, se reúnen delante de sus tiendas cerca de una decena de jóvenes. Todos ellos son argelinos a excepción de Mohammad Ahmad, un gazatí de 31 años. "Es muy triste estar tan cerca del puerto y no tener ni un pescado para comer", lamenta en un vago inglés con un acento muy marcado por los trece años que pasó en Alemania tras salir de la Franja en busca de un futuro mejor. "Aquí en España, de Europa, es donde más se defiende al pueblo palestino", celebra Mohammad, que pide poder trabajar en lo que sea.

Mohammad, en el campamento donde duerme, en la calle 2 de Zona Franca. / Marc Asensio Clupes / EPC

"Creo que tuvo algún problema legal en Alemania antes de venir aquí", explica Youssef Benrahmi, el nombre ficticio de un joven argelino de 26 años. Salió de su casa tres años atrás, a través de la cada vez más concurrida ruta de las Baleares. Atrás dejaba a su mujer, se habían casado hacía una semana. Tras un día a la deriva en el Mediterráneo, hizo tierra en Palma. "En Argelia da igual que trabajes, el dinero no da", explica en un perfecto francés. Pasó en Paris dos años pagando con apuros una habitación, pero la falta de papeles le hizo venir a Barcelona, donde le dijeron que le sería más fácil. Nada más lejos de la realidad. "Llevo desde octubre aquí, esto es la miseria absoluta. Duermes con las ratas a la espalda y podemos ducharnos un día a la semana [en el Centro de Primera Acogida de la Zona Franca, a pocos metros del campamento], no es vida", resume.

"Duermes con las ratas a la espalda y podemos ducharnos un día a la semana, no es vida" Youssef Benrahmi (nombre ficticio) — Duerme en la calle Número 2

De poco le sirven aquí, de momento, sus antiguos trabajos en Argelia como camarágrafo, ni sus estudios en Derecho, que le permiten dominar también el inglés. "Somos buena gente, aquí nunca hay problemas entre nosotros, solo queremos papeles para poder trabajar y volver a ver a nuestras familias", explica. Él tiene suerte y su conexión le permite hablar a diario con su mujer. Mohammad logra alcanzar a su familia en Gaza una vez cada mes.

El futuro, en el aire

Junto a Benrahmi viven Walid y Hannachi, también argelinos. Ambos tienen varios títulos como electricistas que todavía no han podido emplear en Catalunya. "Todos aquí venimos con estudios. Somos mecánicos, técnicos y yo soy productor", explica Walid. Ahora, no saben a dónde podrán ir mientras dura el tratamiento fitosanitario que ha de erradicar a las ratas que hasta ahora les han hecho la vida imposible.

Waleed, en el campamento irregular donde duerme, en la calle 2 de la Zona Franca. / Marc Asensio Clupes / EPC

"Así no podíamos seguir, pero ahora ya no sé donde iremos", remacha Benrahmi. Las tiendas, de momento, ya se dejaban ver este lunes por la noche en parterres más cercanos a la Ronda Litoral.