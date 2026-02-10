Un docente cada tres aulas: Catalunya fija los servicios mínimos para la huelga de profesores del 11 de febrero

El Departament d’Empresa i Treball publicó la tarde del lunes los servicios mínimos establecidos para la huelga del 11 de febrero de 2026, que afecta al personal docente (funcionario y laboral) y de ocio educativo en Catalunya. La orden dicta que deberá haber una persona del equipo directivo por cada centro (director, jefe de estudios o secretario) y, en enseñanza infantil, primaria y secundaria, se establece un docente por cada 3 aulas.

En educación especial (de 3 a 16 años) se requiere el 50% de la plantilla y en las 'llars d'infants' el servicio mínimo es del 33% de la plantilla.

Parón en todos los servicios

En cuanto a los servicios de 'lleure educatiu ', se establece un 50% del personal tanto en centros de educación infantil, primaria, secundaria como de educación especial de los monitores de comedor y servicio de cocina, del servicio de acogida y actividades extraescolares y de atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

La orden detalla que la dirección de cada centro es la responsable de determinar el personal "estrictamente necesario" para cumplir estos mínimos, tras escuchar al Comité de Huelga. Estos servicios los debe prestar, apunta el mismo documento, "preferentemente", el personal que no ejerza el derecho a huelga.

El Departament d'Empresa i Treball señala que el objetivo de estos servicios es "garantizar el derecho a la seguridad del alumnado y permitir la conciliación de la vida laboral y personal de las familias que no tienen alternativas para el cuidado de los menores".

Rechazo sindical

El sindicato USTEC rechaza "frontalmente" los servicios mínimos fijados por el el Govern para la huelga educativa convocada el 11 de febrero, que afectan al conjunto del sistema educativo: personal docente (funcionario y laboral), personal laboral y personal de ocio educativo. El sindicato mayoritario en el sector denuncia que la orden de servicios mínimos se ha publicado prácticamente 24 horas antes de la huelga, "un despropósito en cuanto a los plazos, sin dejar margen real ni tiempo material a los centros ni a los trabajadores para poder organizarse, hecho que evidencia nuevamente la voluntad de dificultar el ejercicio efectivo del derecho de huelga", denuncian.