Satélites de la ESA muestran la intensidad de las lluvias en la Península Ibérica en los últimos 15 días.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha difundido este martes dos imágenes captadas por sus satélites que muestran la intensidad de las lluvias registradas en la Península Ibérica durante los últimos 15 días, coincidiendo con el paso de los temporales 'Kristin', 'Leonardo' y 'Marta'. En concreto, se trata de una imagen de radar y de un mapa de acumulación de precipitaciones.

La primera imagen, tomada el 7 de febrero de 2026, se superpone a otra captada el 27 de diciembre de 2025 y permite identificar las zonas donde ha aumentado el nivel del agua. Elaborada a partir de datos del satélite Sentinel-1, del programa Copernicus, muestra la extensión de las inundaciones en torno al río Tajo y su cuenca, al noreste de Lisboa, en Portugal. Las áreas marcadas en rojo corresponden a los puntos donde se ha producido una subida del nivel de las aguas.

La segunda imagen muestra la acumulación de precipitaciones en la Península Ibérica entre el 1 y el 7 de febrero de 2026, a partir de datos de la misión Global Precipitation Measurement (GPM). En este caso, las zonas señaladas en rojo registraron más de 250 litros por metro cuadrado de lluvia en ese periodo de siete días.

Por su parte, el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS Mapping) fue activado los días 28 de enero y 3 de febrero a causa del temporal que afectó a España y Portugal. Ambas activaciones continúan vigentes.