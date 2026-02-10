Última hora de la huelga de Renfe, hoy en directo: servicios mínimos en Rodalies, media y larga distancia, horarios e incidencias en las líneas de tren

CGT mantiene la huelga del sector ferroviario al considerar "insuficiente" el acuerdo con el Gobierno

SFF-CGT va a mantener la huelga convocada para los días 10 y 11 de febrero en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo al considerar que los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los tres principales sindicatos del sector ferroviario --CCOO, UGT y Semaf-- son "insuficientes". En un comunicado, CGT ha afirmado que los acuerdos "no suponen un cambio real del modelo ferroviario", sino un "nuevo parche destinado a desactivar el conflicto sin abordar las causas que han llevado al sector a la situación actual". "Vuelven a dejar fuera a una parte importante del sector y de sus plantillas", ha argumentado. La organización sindical también ha sostenido que "no se pueden desconvocar huelgas sin un análisis riguroso, profundo y honesto de los acuerdos que se plantean", especialmente tras semanas de movilización y con un "sector al límite". Para CGT, en el texto faltan "elementos esenciales" que afectan directamente a la seguridad, a las condiciones laborales y al funcionamiento del sistema. Así, entre otras cuestiones, señala que no se abordan los problemas de las empresas privadas, "donde persisten la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios", ni tampoco se establece una dotación mínima obligatoria de personal a bordo de los trenes.