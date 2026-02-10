En Directo
CGT mantiene la protesta
Última hora de la huelga de Renfe, hoy en directo: servicios mínimos en Rodalies, media y larga distancia, horarios e incidencias en las líneas de tren
Estos son los servicios mínimos de Rodalies por la huelga de maquinistas
Consulta los trenes cancelados por la huelga de Renfe: buscador
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de las incidencias en el servicio de trenes.
CGT mantiene la huelga del sector ferroviario al considerar "insuficiente" el acuerdo con el Gobierno
SFF-CGT va a mantener la huelga convocada para los días 10 y 11 de febrero en Adif, Renfe, Iryo, Ouigo y Serveo al considerar que los acuerdos alcanzados por el Gobierno y los tres principales sindicatos del sector ferroviario --CCOO, UGT y Semaf-- son "insuficientes". En un comunicado, CGT ha afirmado que los acuerdos "no suponen un cambio real del modelo ferroviario", sino un "nuevo parche destinado a desactivar el conflicto sin abordar las causas que han llevado al sector a la situación actual". "Vuelven a dejar fuera a una parte importante del sector y de sus plantillas", ha argumentado. La organización sindical también ha sostenido que "no se pueden desconvocar huelgas sin un análisis riguroso, profundo y honesto de los acuerdos que se plantean", especialmente tras semanas de movilización y con un "sector al límite". Para CGT, en el texto faltan "elementos esenciales" que afectan directamente a la seguridad, a las condiciones laborales y al funcionamiento del sistema. Así, entre otras cuestiones, señala que no se abordan los problemas de las empresas privadas, "donde persisten la precariedad, la sobrecarga de trabajo y la falta de medios", ni tampoco se establece una dotación mínima obligatoria de personal a bordo de los trenes.
Macias (Rodalies) no descarta "algún incumplimiento" de maquinistas este martes tras el acuerdo
El comisionado para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, no descarta que este martes a primera hora se produzca "algún incumplimiento" por parte de maquinistas que se posicionan en contra del acuerdo alcanzado este lunes entre diversos sindicatos ferroviarios y el Ministerio de Transportes. "La tendencia debe ser hacia una normalización. Se han tomado medidas para tener maquinistas de reserva porque, si hay algún incumplimiento, podamos subsanarlo rápidamente", ha dicho este lunes por la noche en una entrevista en '3Cat' recogida por Europa Press, donde ha indicado que hay tres sindicatos minoritarios que no han querido suscribir el acuerdo. Macias ha reconocido que en la primera jornada de huelga se ha producido un incumplimiento de los servicios mínimos, especialmente durante la hora punta, donde se debía asegurar el 66% de la oferta de trenes en Catalunya, si bien en la franja con menos pasajeros "se han respetado más", ha indicado.
Puente y los sindicatos firman el acuerdo para desconvocar la huelga
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha firmado este lunes junto a CCOO, UGT y el sindicato de maquinistas, Semaf, el acuerdo para desconvocar la huelga del ferrocarril, que cuenta con una serie de mejoras en la seguridad de la red viaria y las condiciones de los trabajadores del sector. El acuerdo implica incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones de euros durante los próximos cinco años, así como la creación de 3.650 empleos y el refuerzo de la seguridad del ferrocarril público, ha informado en un comunicado el Ministerio de Transportes.
El Govern incide en el riesgo de incidencias a primera hora
La consellera de Transports, Sílvia Paneque, ha publicado un mensaje en X en el que se felicita de la desconvocatoria de huelga pero incide en el mensaje anterior de Renfe de que podría haber incidencias a primera hora.
Renfe advierte de posibles incidencias de servicio este martes
La cuenta de X de Rodalies de Catalunya advierte de posibles incidencias a primera hora de este martes en la reanudación del servicio ferroviario tras la desconvocatoria de la huelga de maquinistas anunciada este lunes.
Adif reabre el paso por Gelida para mercancías
Adif ha reabierto la línea ferroviaria que pasa por Gelida donde se produjo el desprendimiento de un talud que causó la muerte de un maquinista el pasado 20 de enero solo para mercancias por el momento.
El acuerdo entre maquinistas y el Ministerio de Transportes para poner fin a la huelga
Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario —Semaf, CCOO y UGT— han acordado con el Ministerio de Transportes elevar el gasto previsto en mantenimiento ferroviario, entre otros detalles.
La desconvocatoria, pendiente de la ratificación por las plantillas
El acuerdo entre los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) y el Ministerio de Transportes para desconvocar la huelga de maquinistas que está en vigo desde este lunes deberá ser ratificado por los comités generales de empresa de Renfe y Adif. La desconvocatoria será efectiva en cuanto se produzcan estos trámites, ha dicho en nombre de los tres sindicatos el secretario general de Semaf, Diego Martín.
Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga de ferrocarril
Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes.
El Port de Barcelona recupera el tráfico de mercancías por tren
El Port de Barcelona recupera sus salidas de mercancías en tren gracias a la reparación del túnel de Rubí y al empleo de la línea ferroviaria de mercancías por el trazado de la R4 por Vilafranca.
