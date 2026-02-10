El Gobierno se compromete a triplicar la inversión en vivienda y a aprobar una prestación universal por crianza

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, que contiene 100 metas que buscan reforzar el Estado del bienestar, con políticas diseñadas para combatir la crisis de la vivienda, la pobreza infantil, la brecha de género o la contaminación. Entre las medidas más destacadas de la nueva hoja de ruta, está la aprobación de una prestación universal por crianza, una medida que Sumar lleva defendiendo desde el inicio de la legislatura y el Gobierno introduce, por primera vez, en una estrategia estatal, con el objetivo de erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo.

El Ministerio de Derechos Sociales, que ha elaborado la nueva Estrategia, defiende que la prestación universal llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo, con una ayuda de 200 euros al mes, con el fin de acabar con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030. Su titular, Pablo Bustinduy, ha defendido esta medida desde que tomó posesión de su cargo, con el fin de implantar en España una medida que en otros países ha logrado reducir la pobreza infantil, tiendo en cuenta que España es el segundo país de la UE con una tasa más alta de niños en riesgo de pobreza.

Por otro lado, otro de los pilares de la nueva estrategia está destinado a mejorar el acceso a la vivienda, triplicando la inversión pública en este área, con un aporte de 7.000 millones de euros de aquí a 2030, un compromiso ya recogido en el Plan Estatal de la Vivienda. De esta forma, se busca alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en cuatro años.

La hoja de ruta gubernamental también plantea incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. En esta línea, el documento señala la importancia de la colaboración entre las diferentes administraciones públicas y de que más gobiernos autonómicos comiencen a aplicar la Ley de Vivienda para topar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas. Asimismo, señala la necesidad de priorizar el acceso a jóvenes a la vivienda con el fin de reducir su edad de emancipación, que es de las más altas de la UE. El 85% de los menores españoles de 30 años sigue viviendo en casa de sus padres, debido a los precios inasequibles de la vivienda y la precariedad laboral.

Igualdad de género

Además, entre las 100 metas, se incluyen acciones para avanzar en la igualdad de género, estableciendo el objetivo de reducir la brecha salarial al 10% en el 2030 y de reducir el porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres, alcanzando el 55% respecto a los hombres. Se plantea también la necesidad de aumentar la tasa de actividad femenina del 5% con respecto a 2015, y de integrar a un mayor número mujeres en profesiones científicas y de investigación.

Por otro lado, la estrategia apuesta por la independencia energética, con un incremento de las energías renovables y una reducción de los gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, fija más recursos para emergencias derivadas de los fenómenos extremos climáticos. En paralelo, busca potenciar el turismo verde y de interior, y una mayor economía social, con más vertebración social y territorial de España.