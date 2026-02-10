Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 11 de febrero de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 11 de febrero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 11 de febrero de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 11 de febrero de 2026
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- La AEMET advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso
- Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren
- Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
- La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7
- La estafa del 'sexo annal': el cliente de una sauna denuncia al dueño después de pagarle 155.000 euros
- El profesorado catalán va a la huelga por los sueldos, las ratios y los recursos para atender al alumnado: 'El sistema está completamente desbordado