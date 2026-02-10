Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EpsteinMangoGabriel RufiánPeste porcinaBarcelonaViviendaBaja laboralVuelo equivocadoEl tiempoElecciones AragónEncuestas Castilla León
instagramlinkedin

Temporal

Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez

La agente de la Policía Nacional, adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Jerez, sufrió un colapso en la autovía A-4 tras participar en el dispositivo por las inundaciones

Una policía nacional fallece cuando regresaba de un servicio por las inundaciones en Jerez

Una policía nacional fallece cuando regresaba de un servicio por las inundaciones en Jerez

Redacción

Cádiz
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una agente de la Policía Nacional ha fallecido en la tarde de este lunes mientras conducía un vehículo cuando regresaba de un servicio relacionado con las inundaciones que afectan a la zona rural de El Portal, en Jerez de la Frontera.

Según han informado fuentes policiales, la agente, de 43 años, estaba adscrita a la Brigada Local de Seguridad Ciudadana (BLSC) de Jerez y formaba parte del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) Jerez 105.

El siniestro se ha producido en la autovía A-4, en sentido Jerez, cuando sufrió un colapso mientras regresaba del dispositivo desplegado por las inundaciones registradas en la zona.

Los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar del accidente, aunque no pudieron hacer nada por salvar la vida de la agente.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional ha lamentado el fallecimiento y ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de la víctima, destacando su compromiso y dedicación en el servicio público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  2. El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
  3. Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
  4. La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada
  5. Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
  6. Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: 'Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero
  7. Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
  8. Los sindicatos mantienen la huelga ferroviaria tras el fracaso de las negociaciones con Transportes

10 consejos para evitar accidentes durante el temporal de lluvias

10 consejos para evitar accidentes durante el temporal de lluvias

Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez

Muere una agente de la Policía Nacional tras participar en el dispositivo por las inundaciones en Jerez

23 días seguidos por debajo de 0 grados: la peor ola de frío se instala en Toronto, Canadá

23 días seguidos por debajo de 0 grados: la peor ola de frío se instala en Toronto, Canadá

SpaceX priorizará la construcción de una ciudad en la Luna antes que en Marte

SpaceX priorizará la construcción de una ciudad en la Luna antes que en Marte

Un juez anula una multa de 1.910 euros a un conductor que circulaba sin puntos "por error administrativo"

Un juez anula una multa de 1.910 euros a un conductor que circulaba sin puntos "por error administrativo"

Los técnicos no ven evidencias que vinculen los movimientos sísmicos en Málaga con las borrascas

Los técnicos no ven evidencias que vinculen los movimientos sísmicos en Málaga con las borrascas

La portada de EL PERIÓDICO del 10 de febrero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 10 de febrero de 2026

Photocall de la Gala : “Nit de la Ràdio” en el Teatro Tívoli de Barcelona por el Día de la Radio