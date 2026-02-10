Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones

Propuesta de mejora del Govern

La conselleria de Educació i Formació Professional (FP) responde a la huelga docente asegurando que el Departament "continúa sentado en la mesa de negociación" y "con voluntad de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los docentes y del personal de atención educativa". Fuentes del departament aseguran a EL PERIÓDICO que tienen a punto una propuesta de mejora de las condiciones laborales que esperan comenzar a debatir pronto en la Mesa Sectorial. Una propuesta, eso sí, condicionada, a la aprobación de los presupuestos. La misma voz especifica que el documento incluye la mejora del complemento específico, una de las demandas de los sindicatos.