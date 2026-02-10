En Directo
Por sueldos y ratios
Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones
El profesorado catalán va a la huelga por los sueldos, las ratios y los recursos para atender al alumnado: "El sistema está completamente desbordado"
El Govern responde a la huelga docente de este miércoles con una propuesta de mejora salarial condicionada a los presupuestos
Los sindicatos educativos catalanes han convocado para este miércoles 11 de febrero, en plena semana de carnaval, una huelga de docentes para reivindicar una subida salarial, un descenso de las ratios de alumnos por aula y una mejora general de los recursos para mejorar la calidad de la educación en Catalunya. EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.
Protesta en la ronda Litoral
La jornada de protesta arrancará de buena mañana. Los sindicatos han llamado a reunirse a las 07.00 en la parada de metro de Ciutadella con la intención de cortar la ronda Litoral. La manifestación tendrá lugar a partir de las 12.30 en Jardinets de Gràcia, en Barcelona.
Propuesta de mejora del Govern
La conselleria de Educació i Formació Professional (FP) responde a la huelga docente asegurando que el Departament "continúa sentado en la mesa de negociación" y "con voluntad de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los docentes y del personal de atención educativa". Fuentes del departament aseguran a EL PERIÓDICO que tienen a punto una propuesta de mejora de las condiciones laborales que esperan comenzar a debatir pronto en la Mesa Sectorial. Una propuesta, eso sí, condicionada, a la aprobación de los presupuestos. La misma voz especifica que el documento incluye la mejora del complemento específico, una de las demandas de los sindicatos.
Servicios mínimos: un docente por cada tres aulas
La orden de servicios mínimos dicta que deberá haber una persona del equipo directivo por cada centro (director, jefe de estudios o secretario) y, en enseñanza infantil, primaria y secundaria, se establece un docente por cada 3 aulas. En educación especial (de 3 a 16 años) se requiere el 50% de la plantilla y en las 'llars d'infants' el servicio mínimo es del 33% de la plantilla. Consulta aquí todos los servicios mínimos.
Huelga por sueldos, ratios y recursos
Los sindicatos educativos catalanes han convocado este miércoles al colectivo de docentes a una jornada de huelga en la que las principales reivindicaciones son una mejora de salarios -piden un aumento del 25% para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los últimos años-, una reducción de las ratios de alumnos por aula y una mejora de recursos para garantizar una calidad educativa. Esta crónica resume sus demandas.
