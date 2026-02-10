Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Por sueldos y ratios

Huelga de profesores en Catalunya: Última hora en directo de las movilizaciones

El profesorado catalán va a la huelga por los sueldos, las ratios y los recursos para atender al alumnado: "El sistema está completamente desbordado"

El Govern responde a la huelga docente de este miércoles con una propuesta de mejora salarial condicionada a los presupuestos

Manifestación de docentes en Barcelona, en una imagen de archivo.

Manifestación de docentes en Barcelona, en una imagen de archivo. / ACN

Helena López

Helena López

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Los sindicatos educativos catalanes han convocado para este miércoles 11 de febrero, en plena semana de carnaval, una huelga de docentes para reivindicar una subida salarial, un descenso de las ratios de alumnos por aula y una mejora general de los recursos para mejorar la calidad de la educación en Catalunya. EL PERIÓDICO abre un hilo informativo para seguir en directo las movilizaciones.

