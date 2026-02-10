Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EpsteinMangoGabriel RufiánPeste porcinaBarcelonaViviendaBaja laboralVuelo equivocadoEl tiempoElecciones AragónEncuestas Castilla León
instagramlinkedin

Parón el 11 de febrero

El Govern responde a la huelga docente de este miércoles con una propuesta de mejora salarial condicionada a los presupuestos

La conselleria asegura tener listo un documento que incluye la mejora del complemento específico, una de las demandas de los sindicatos

Un docente cada tres aulas: Catalunya fija los servicios mínimos para la huelga de profesores de este miércoles

El profesorado catalán va a la huelga por los sueldos, las ratios y los recursos para atender al alumnado: "El sistema está completamente desbordado"

Protesta docente frente al Departament d'Educació en 2023.

Protesta docente frente al Departament d'Educació en 2023. / Manu Mitru

Helena López

Helena López

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La conselleria de Educació i Fromació Professional (FP) responde a la huelga docente convocada por el conjunto de sindicatos para este miércoles asegurando que el Departament "continúa sentado en la mesa de negociación" y "con voluntad de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los docentes y del personal de atención educativa". Una voz del Departament asegura que tienen a punto una propuesta de mejora de las condiciones laborales que esperan comenzar a debatir pronto en la Mesa Sectorial. Una propuesta, eso sí, condicionada, a la aprobación de los presupuestos.

La misma voz especifica que el documento incluye la mejora del complemento específico, una de las demandas de los sindicatos.

Con esta propuesta -condicionada a los presupuestos, detalle no menor-, la conselleria apunta que se quiere dar solución a la "infrafinanciación histórica del cuerpo de Personal de Atención Educativa (PAE)", además de "abordar los diferentes retos que afronta día a día del sistema educativo", "como la reducción de ratios y avances en la desburocratización, a la que se espera que los diferentes actores sociales aporten sus propuestas".

Noticias relacionadas y más

Por el momento, el conjunto de sindicatos convocan a la huelga educativa para este miércoles y denuncian unos servicios mínimos que consideran abusivos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
  2. Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso
  3. Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
  4. Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren
  5. Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras consumir leche de fórmula
  6. La estafa del 'sexo annal': el cliente de una sauna denuncia al dueño después de pagarle 155.000 euros
  7. La huelga de maquinistas arranca con el incumplimiento de los servicios mínimos
  8. Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina

Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes

Llega a España un nuevo fármaco para el tratamiento del TDAH en niños y adolescentes

Las víctimas de la pederastia exigen que se desbloquee la ley de imprescriptibilidad después del aval de la ONU

Las víctimas de la pederastia exigen que se desbloquee la ley de imprescriptibilidad después del aval de la ONU

Los Mossos d'Esquadra y la policía italiana desarticulan una organización transnacional dedicada al tráfico de hachís

Los Mossos d'Esquadra y la policía italiana desarticulan una organización transnacional dedicada al tráfico de hachís

Inteligencia deportiva en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán

Inteligencia deportiva en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán

La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo

La Aemet advierte de la llegada de la borrasca Nils, que dejará lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo

Así es la urbanización Les Naus: la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante con adjudicaciones a cargos públicos y familiares

Moltbook: la red social donde las IA fundan religiones digitales mientras los humanos observan

Moltbook: la red social donde las IA fundan religiones digitales mientras los humanos observan

Seis de cada diez jóvenes en Baleares usan el castellano como lengua habitual con sus amistades

Seis de cada diez jóvenes en Baleares usan el castellano como lengua habitual con sus amistades