El Govern responde a la huelga docente de este miércoles con una propuesta de mejora salarial condicionada a los presupuestos

La conselleria de Educació i Fromació Professional (FP) responde a la huelga docente convocada por el conjunto de sindicatos para este miércoles asegurando que el Departament "continúa sentado en la mesa de negociación" y "con voluntad de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los docentes y del personal de atención educativa". Una voz del Departament asegura que tienen a punto una propuesta de mejora de las condiciones laborales que esperan comenzar a debatir pronto en la Mesa Sectorial. Una propuesta, eso sí, condicionada, a la aprobación de los presupuestos.

La misma voz especifica que el documento incluye la mejora del complemento específico, una de las demandas de los sindicatos.

Con esta propuesta -condicionada a los presupuestos, detalle no menor-, la conselleria apunta que se quiere dar solución a la "infrafinanciación histórica del cuerpo de Personal de Atención Educativa (PAE)", además de "abordar los diferentes retos que afronta día a día del sistema educativo", "como la reducción de ratios y avances en la desburocratización, a la que se espera que los diferentes actores sociales aporten sus propuestas".

Por el momento, el conjunto de sindicatos convocan a la huelga educativa para este miércoles y denuncian unos servicios mínimos que consideran abusivos.