Parón el 11 de febrero
El Govern responde a la huelga docente de este miércoles con una propuesta de mejora salarial condicionada a los presupuestos
La conselleria asegura tener listo un documento que incluye la mejora del complemento específico, una de las demandas de los sindicatos
Un docente cada tres aulas: Catalunya fija los servicios mínimos para la huelga de profesores de este miércoles
El profesorado catalán va a la huelga por los sueldos, las ratios y los recursos para atender al alumnado: "El sistema está completamente desbordado"
La conselleria de Educació i Fromació Professional (FP) responde a la huelga docente convocada por el conjunto de sindicatos para este miércoles asegurando que el Departament "continúa sentado en la mesa de negociación" y "con voluntad de llegar a acuerdos para mejorar las condiciones laborales de los docentes y del personal de atención educativa". Una voz del Departament asegura que tienen a punto una propuesta de mejora de las condiciones laborales que esperan comenzar a debatir pronto en la Mesa Sectorial. Una propuesta, eso sí, condicionada, a la aprobación de los presupuestos.
La misma voz especifica que el documento incluye la mejora del complemento específico, una de las demandas de los sindicatos.
Con esta propuesta -condicionada a los presupuestos, detalle no menor-, la conselleria apunta que se quiere dar solución a la "infrafinanciación histórica del cuerpo de Personal de Atención Educativa (PAE)", además de "abordar los diferentes retos que afronta día a día del sistema educativo", "como la reducción de ratios y avances en la desburocratización, a la que se espera que los diferentes actores sociales aporten sus propuestas".
Por el momento, el conjunto de sindicatos convocan a la huelga educativa para este miércoles y denuncian unos servicios mínimos que consideran abusivos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso
- Los Mossos investigan la muerte del dueño de Mango 'de forma encapsulada' para evitar filtraciones
- Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren
- Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras consumir leche de fórmula
- La estafa del 'sexo annal': el cliente de una sauna denuncia al dueño después de pagarle 155.000 euros
- La huelga de maquinistas arranca con el incumplimiento de los servicios mínimos
- Alerta del sector de la dependencia: 'El sistema no está preparado para el impacto demográfico que se avecina