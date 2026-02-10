El Govern presenta el Codi d'Educació de Catalunya: más de 500 normas que regulan el sistema

El Govern ha presentado el Codi d'Educació de Catalunya, que permitirá acceder de forma sistematizada al conjunto de normas que regulan el sistema educativo a través del Portal Jurídico de Catalunya, con el objetivo de hacer más accesibles estos elementos lo regulan. A partir de 500 disposiciones organizadas en 13 secciones, el código recoge aspectos esenciales de la normativa, como los relativos a las administraciones educativas, el régimen lingüístico, los derechos y deberes del alumnado y las familias, el profesorado y otros profesionales de la atención educativa, el personal de administración y servicios, las distintas enseñanzas, los centros educativos, los servicios educativos y los servicios complementarios, además de la normativa general.

Más transparencia

En ocasiones, el número, la diversidad y la dispersión de las normas que regulan una materia determinada dificultan que los operadores jurídicos las conozcan y apliquen. Por este motivo, el Codi d'Educació de Catalunya se actualizará constantemente y facilitará la consulta de la normativa por parte de los operadores jurídicos, los estudiantes, los opositores y la ciudadanía en general. Integra herramientas que facilitan la búsqueda y el uso práctico de la normativa, lo que lo convierte en una herramienta que protege los derechos y fomenta la inclusión del alumnado, ofrece a las familias información clara y mecanismos de participación, garantiza al profesorado y al personal educativo un marco estable y accesible, y proporciona a las administraciones y a los centros los instrumentos necesarios para gestionar el sistema con eficacia y transparencia.

Así pues, el Departamento de Educación y Formación Profesional se suma a otros departamentos que ya disponen de un código de legislación propio. Actualmente, ya hay trece códigos de legislación publicados en el Portal Jurídico de Cataluña, con el objetivo de garantizar el buen gobierno, el principio de seguridad jurídica, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes del conjunto de la ciudadanía.