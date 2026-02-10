Barcelona desaloja parcialmente en la Zona Franca el campamento de personas sin hogar más grande de la ciudad

Pocos minutos antes de que dieran las ocho de la mañana ha comenzado en la calle Número 2 de la Zona Franca de Barcelona un dispositivo "parcial", según el ayuntamiento, para levantar una parte de las tiendas de campaña que desde hace 2 años están instaladas en un gran parterre y que han dado un cobijo precario a cerca de 200 personas. Pese a que se trataba de una operación "sectorializada", en palabras de la Comisionada de Acción Social del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Fuertes, cinco furgones de la Guardia Urbana se han distribuido a lo largo de los cerca de 400 metros del campamento -el asentamiento informal más grande de la capital catalana- y los agentes, equipados con EPIs han empezado a hacer guardia frente a los acampados. En la operación, que ha cortado completamente la calle del polígono industrial, participan también al menos tres furgones de los Mossos d'Esquadra y cerca de cinco coches de la Policía Nacional.

"Es un levantamiento por motivos de salubridad. Esto quiero decir que estas personas no solo tienen una información previa, sino que además no se les está pidiendo que se vayan", ha explicado Fuertes en declaraciones a los medios. "Es una operación imprescindible para sanear el terreno", ha defendido también el presidente del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro. Así, en principio las personas que deban mover este martes sus enseres para facilitar el tratamiento podrán volver al lugar en el que se encontraban antes de la operación.

Según los datos que maneja el consistorio, en el campamento residen unas 175 personas, de las cuales unas 151 tienen algun tipo de vinculación con los circuitos asistenciales del Ayuntamiento de Barcelona. Aproximadament la mitad de estas 175 personas se verá afectada por el levantamiento. De momento, se desconoce cuánto puede durar el tratamiento fitosanitario contra las ratas, aunque se espera que la situación podría alargarse unas semanas.

En este caso, el ayuntamiento no pondrá a disposición de los afectados una alternativa habitacional específica. Fuertes, eso sí, ha explicado que muchas de las personas que acampaban en la calle 2 "ya duermen en espacios habilitados por la Operación Frío o bien en Centros de Primera Acogida. "Etendemos que es una situación muy dura y nosotros también queremos acompañar", ha remachado Fuertes, que ha explicado que durante el dispostivo se han activado equipos del CUESB (Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona) para detectar posibles casos de vulnerabilidad que no hayan sido detectados por los equipos de calle.

Refuerzo de la asistencia

El ayuntamiento asegura también que estos últimos meses se han ido reforzando unas tareas que vienen dándose desde 2023, cuándo llegaron las primeras personas sin hogar a este punto de la Zona Franca. En el último mes, por ejemplo, se han llevado acciones conjuntas con Cruz Roja que han permitido que cinco de los acampados reciban atención en algún hospital.

El operativo llega pocos días antes de que se cumplan dos meses del desalojo del B9 de Badalona, en el que malvivían unas 400 personas a las que tampoco se les garantizó una alternativa habitacional específica.