22 ayuntamientos del Montseny aprueban limitar la extracción de agua mineral

Un total de 22 municipios del Montseny, junto con la Diputació de Girona y el consejo comarcal del Vallès Oriental, han dado un paso decidido para exigir una reforma legal que cambie el modelo de negocio acerca del agua embotellada. Estas instituciones han aprobado una moción conjunta que reclama modificar de la Ley de Minas de 1973, la norma que en la actualidad permite tratar el agua de los acuíferos profundos como si fuera un "mineral" y, por lo tanto, explotarla de forma similar a otros recursos extractivos.

Según el texto aprobado, este marco legal facilita que las empresas embotelladoras puedan utilizar el agua de manera intensiva: "Incluso podrían llegar a extraer recurso hasta que se agote el agua". Los promotores de la moción, impulsada por entidades ecologistas, piden un "control público" más severo para garantizar tanto la "sostenibilidad ambiental" como el "abastecimiento local".

Una mujer organiza partidas de agua embotellada. / El Periódico

"El hecho de que el agua sea tratada como un recurso minero permite que las concesiones sean casi indefinidas, sin mecanismos efectivos de control sobre la cantidad total extraída ni sobre los impactos a largo plazo", denuncian.

Ley europea

La propuesta reclama que el agua embotellada pase a estar regulada por la normativa europea en materia de aguas. "Así, se fortalecería la protección de los ecosistemas, se aseguraría el suministro de los pueblos de la zona y se preservaría el caudal de las fuentes y los ríos y rieras", explican desde la plataforma Aigua és Vida. La iniciativa llega después de que, durante la sequía, creciera la preocupación en áreas como el entorno del Montseny, donde la presión sobre los recursos hídricos ha aumentado en los últimos años.

La moción también insta al Parlament de Catalunya a crear una delegación integrada por representantes de todos los grupos parlamentarios para promover la modificación de la Ley de Minas en el Congreso de los Diputados. El objetivo de la petición es "devolver la gestión del agua" a las administraciones competentes en este ámbito, y reducir su consideración como un recurso meramente extractivo, trasladando la responsabilidad de su gestión a las instituciones públicas que velan por el bienestar de la ciudadanía. Si la legislación actual cambiara, pasarían a ser la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) y la Generalitat las que regularían cuánta agua pueden extraer las compañías embotelladoras.

Con este acuerdo, los municipios y entes supramunicipales buscan reabrir el debate político sobre la regulación de este prodcuto y analizar si la ley vigente se ajusta a los criterios actuales de conservación y gestión de los recursos naturales marcados por Europa, en los que en teoría se impone como prioridad el abastecimiento de la población con agua del grifo.

Noticias relacionadas

Beneficio récord

El objetivo final de la moción, que tiene el respaldo de plataformas ambientales como Aigua és Vida, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny y DEPANA, es que el agua no sea tratada como un bien mineral. Durante los peores momentos de la sequía, las empresas embotelladoras facturaron en cuatro años, 1.154 millones de euros, según ha adelantado Nació y ha podido confirmar este diario. Aunque ya es habitual que aumente el consumo de agua embotellada en plena crisis hídrica, el dato es el más elevado de los últimos años y supone un 16% más que en el periodo anterior. De hecho, en 2024, las embotelladoras sacaron de los acuíferos 1,9 millones de metros cúbicos, la cifra más alta de la última década.