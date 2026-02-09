Curiosidades
Vivir entre dos comunidades: el pueblo aragonés en el que se habla catalán y cuyos habitantes deambulan entre Huesca y Lleida
Así ha votado el pueblo que está mitad en Aragón y mitad en Catalunya: estos son los resultados de las elecciones
Los habitantes de Puente de Montañana, un pueblo de Aragón ubicado en Ribagorza, pudieron votar el domingo en las elecciones autonómicas, pese a que algunos "viven" en Catalunya. Con una población de 87 habitantes según el INE de 2025, está situado en la frontera y algunas de sus calles pertenece a Lleida.
La situación de los vecinos de la calle Tremp, muy estrecha, es especialmente curiosa. Las casas de un lado pertenecen a Aragón y las del otro a Catalunya. Según explica el alcalde en 'El Mundo', "murió una persona y como la puerta principal daba a Catalunya abrieron una puerta en el lateral de Aragón para sacar al fallecido por ahí y pagar menos impuestos".
Sus habitantes entienden y hablan perfectamente el catalán, ya que muchos han estudiado en Lleida. Pertenezcan a Aragón o Catalunya, para la salud pueden escoger a dónde ir por un convenio entre ambas comunidades. Aunque el centro de salud que les corresponde está en Benabarre, muchos acuden a Catalunya para los especialistas. Suelen acudir a Tremp, pero también pueden acudir a Vielha, aunque supone más tiempo de trayecto.
Esta localidad de menos de 100 habitantes, con un puente de piedra y una iglesia románica, es un buen destino para visitar cuando llegue el buen tiempo. Declarado conjunto histórico-artístico, destacan sus casas empedradas y dos barrios separados por el barranco de San Juan. Y como es habitual en la zona, también merece la pena por la naturaleza que lo rodea.
¿A quién han votado?
Allí el PSOE ha vuelto a arrasar aunque también haya perdido votos. La formación socialista ha obtenido 22 votos por los 33 que tuvo en 2023, lo que supone un 55% del censo electora. El PP sube pero solo dos votos, pasa de 6 a 8, y se queda con un 20% del electorado. VOX repite con 5 votos, pero sube porcentualmente al haber habido menos sufragios que hace tres años y se sitúa con un 12,5% del electorado.
- Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
- El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
- Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
- La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada
- Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: 'Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero
- Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Los sindicatos mantienen la huelga ferroviaria tras el fracaso de las negociaciones con Transportes