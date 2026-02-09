Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivir entre dos comunidades: el pueblo aragonés en el que se habla catalán y cuyos habitantes deambulan entre Huesca y Lleida

Así ha votado el pueblo que está mitad en Aragón y mitad en Catalunya: estos son los resultados de las elecciones

Imagen de la localidad de Puente de Montañana.

Imagen de la localidad de Puente de Montañana. / AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE MONTAÑANA

Los habitantes de Puente de Montañana, un pueblo de Aragón ubicado en Ribagorza, pudieron votar el domingo en las elecciones autonómicas, pese a que algunos "viven" en Catalunya. Con una población de 87 habitantes según el INE de 2025, está situado en la frontera y algunas de sus calles pertenece a Lleida.

La situación de los vecinos de la calle Tremp, muy estrecha, es especialmente curiosa. Las casas de un lado pertenecen a Aragón y las del otro a Catalunya. Según explica el alcalde en 'El Mundo', "murió una persona y como la puerta principal daba a Catalunya abrieron una puerta en el lateral de Aragón para sacar al fallecido por ahí y pagar menos impuestos".

Sus habitantes entienden y hablan perfectamente el catalán, ya que muchos han estudiado en Lleida. Pertenezcan a Aragón o Catalunya, para la salud pueden escoger a dónde ir por un convenio entre ambas comunidades. Aunque el centro de salud que les corresponde está en Benabarre, muchos acuden a Catalunya para los especialistas. Suelen acudir a Tremp, pero también pueden acudir a Vielha, aunque supone más tiempo de trayecto.

Esta localidad de menos de 100 habitantes, con un puente de piedra y una iglesia románica, es un buen destino para visitar cuando llegue el buen tiempo. Declarado conjunto histórico-artístico, destacan sus casas empedradas y dos barrios separados por el barranco de San Juan. Y como es habitual en la zona, también merece la pena por la naturaleza que lo rodea.

¿A quién han votado?

Allí el PSOE ha vuelto a arrasar aunque también haya perdido votos. La formación socialista ha obtenido 22 votos por los 33 que tuvo en 2023, lo que supone un 55% del censo electora. El PP sube pero solo dos votos, pasa de 6 a 8, y se queda con un 20% del electorado. VOX repite con 5 votos, pero sube porcentualmente al haber habido menos sufragios que hace tres años y se sitúa con un 12,5% del electorado.

