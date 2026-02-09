Los usuarios de Rodalies, resignados en el primer día de huelga: "Anuncian un tren y luego no pasa"

Los usuarios de Rodalies llevan ya desde el 20 de enero conviviendo con cortes e incidencias varias. En este contexto, han asumido con resignación el primer día de la huelga de maquinistas que, según Renfe, ha arrancado este lunes sin que se cumplan los servicios mínimos previstos.

“Anuncian el tren, pero no pasa”, afirmaba Perla, que ha conseguido llegar a la estación de Sants a las 8.30 h en alta velocidad desde Girona. “Hay servicio mínimo, pero cuento como si no hubiera servicio”, añade en declaracione. En una línea similar se expresa Maria, que califica el servicio de “nefasto”.

Este lunes los trenes van más vacíos de lo normal. Muchos usuarios, escarmentados por las incidencias de las últimas tres semanas, han optado por medios de transporte alternativos o por el teletrabajo. La imagen de la estación de Sants es prueba de ello. En el vestíbulo hay mucha menos gente de lo habitual en hora punta.

Las pantallas de la estación informan de la convocatoria de la huelga. La megafonía, más silenciosa de lo habitual, también va anunciando las salidas de trenes y los cambios de vía por la afectación del paro. A primera hora de la mañana también se han observado algunas colas en alta velocidad.

Los usuarios han lamentado que la huelga se sume a los problemas ferroviarios de las últimas semanas. “Llegas tarde al trabajo y no es culpa tuya, tampoco del empresario; tienes que quedarte más para recuperar las horas…”, ha expuesto Maria. En su caso, ha explicado que este lunes el viaje se ha alargado media hora más de lo habitual y ha denunciado que, siendo hora punta, el tren fuera corto.

También ha llegado desde Girona Perla, que ha criticado que los trenes “siempre van tarde”. Con motivo de la huelga ha cogido un tren antes del que le correspondía y ha asegurado que la situación es “un estrés”. “Nunca sabes si llegarás tarde o si no llegarás”, ha dicho. “Tengo que ir a la universidad y a veces tengo que saltarme clases porque nunca sabes cómo funcionará el tren”, ha lamentado.

Noticias relacionadas

Quienes han esquivado 100% la huelga han sido los pasajeros de la R3. El motivo es que esta línea funciona completamente con servicio alternativo por carretera. Ya sea desde hace meses, por las obras de desdoblamiento de la vía hasta Vic, o a raíz del caos ferroviario provocado por el accidente de Gelida, los pasajeros ya tienen el autobús como medio de transporte habitual. En términos generales, los usuarios están resignados con el servicio, aunque este lunes, sin previo aviso, se han cambiado algunos de los horarios a los que ya estaban acostumbrados y eso ha provocado retrasos. “Renfe es mejor compañía de autobuses que de trenes”, ha dicho Sigrid, una de las usuarias.