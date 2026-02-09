Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga RenfeTrenes canceladosFeijooRafa YusteEl tiempoKeir StarmerGabriel RufiánElecciones AragónAudiencia televisiónVídeo Bad BunnyEncuestas Castilla LeónPedagogo
instagramlinkedin

Temporal

Las borrascas dejan este lunes tres embalses al 100% y el Guadalquivir en nivel rojo en Sevilla y Lora del Río

Los embalses de Emasesa están al 96,2% de su capacidad, mientras la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir mantiene en riesgo de desbordamiento en Torre del Águila

Sigue en directo todas las incidencias del temporal

La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe. POLITICA Rocío Ruz - Europa Press

La lluvia anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla), que se protege con bombas de desagüe. POLITICA Rocío Ruz - Europa Press / Rocío Ruz - Europa Press

Álvaro García-Arévalo

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los efectos de la borrasca Marta en Sevilla dejan una leve mejoría en los embalses de la provincia de Sevilla. La red de embalses de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) contabiliza en la mañana de este lunes 616,93 hm3 de agua embalsada, lo que supone un 96,2% de capacidad de los embalses, aunque Zufre, Melonares y Gergal alcanzan el 100%. En cuanto a los ríos, siguen en aviso rojo el Guadalquivir a su paso por Sevilla y Lora del Río, y Rivera de Huesna por Villanueva del Río y Minas.

El río Guadalquivir se encuentra en riesgo de desbordamiento a su paso por Lora del Río y Sevilla capital, con 5,29 y 4,87 metros sobre el nivel del agua, respectivamente. Además, se encuentran en aviso naranja por niveles o caudales de crecida inusuales: Guadaíra en Arahal (3,66 m.l.a); Guadiamar en Aznalcázar (2,71 m.l.a) y El Guijo (1,67 m.l.a); Corbones en Carmona (1,75 m.l.a.); y el afluente de La Rocina (0,82 m.l.a.).

Respecto a los embalses, los dos más grandes de la red de Emasesa se encuentran al 100% de su capacidad: Melonares (185,6 hm3) y Zufre (175,27 hm), para los que la CHG establece además una situación de seguimiento en umbral amarillo. Igualmente, el Gergal está también al 100%, aunque es el de menor volumen de la red de Emasesa con 35,04 hm3. Le siguen Minilla al 93,7% y 54,17 hm3; Aracena con capacidad del 89,6% y  115,25 hm3; y Cala que se encuentra al 87,8% con un volumen embalsado 51,6 hm3.

Torre del Águila sigue en umbral rojo

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) mantiene en umbral rojo y riesgo de desbordamiento al pantano de Torre del Águila, en Utrera y El Palmar de Troya, con un caudal de 62,04 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, están en nivel naranja El Agrio en Aznalcóllar (44,40 m³/s) y Puebla de Cazalla (35,31 m³/s).

Noticias relacionadas

Una situación de mejoría respecto a la semana pasada cuando todos los embalses de Emasesa alcanzaron el 100% de su capacidad. El valor más alto de precipitaciones se alcanzó el pasado jueves cuando se registró entonces en Aracena con 47 mm de lluvia acumulada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  2. El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
  3. Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
  4. La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada
  5. Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: 'Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero
  6. Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
  7. Los sindicatos mantienen la huelga ferroviaria tras el fracaso de las negociaciones con Transportes
  8. Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren

Indignación entre los usuarios del Avant entre Lleida y Barcelona: "Constaba como servicio mínimo, pero el tren no sale"

Indignación entre los usuarios del Avant entre Lleida y Barcelona: "Constaba como servicio mínimo, pero el tren no sale"

Refugiados en un párking

Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso

Cobrar 1.400 euros y vivir en el coche: la historia de José Antonio y Nuria, vecinos de Sabadell, tras perder su piso

Carmen vuelve respirar gracias a un piso de emergencia social: "Ha sido mi regalo de Reyes"

Carmen vuelve respirar gracias a un piso de emergencia social: "Ha sido mi regalo de Reyes"

Al menos 900 familias esperan una vivienda de emergencia en Catalunya: hasta tres años de demora en Barcelona

Al menos 900 familias esperan una vivienda de emergencia en Catalunya: hasta tres años de demora en Barcelona

Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras consumir leche de fórmula

Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras consumir leche de fórmula

El Port de Barcelona recupera sus salidas de mercancías en tren pero pide acelerar las inversiones logísticas

El Port de Barcelona recupera sus salidas de mercancías en tren pero pide acelerar las inversiones logísticas

Los neuropediatras, muy preocupados por la falta de un fármaco para niños con epilepsia: "Supone un grave riesgo"

Los neuropediatras, muy preocupados por la falta de un fármaco para niños con epilepsia: "Supone un grave riesgo"