Las borrascas dejan este lunes tres embalses al 100% y el Guadalquivir en nivel rojo en Sevilla y Lora del Río

Los efectos de la borrasca Marta en Sevilla dejan una leve mejoría en los embalses de la provincia de Sevilla. La red de embalses de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) contabiliza en la mañana de este lunes 616,93 hm3 de agua embalsada, lo que supone un 96,2% de capacidad de los embalses, aunque Zufre, Melonares y Gergal alcanzan el 100%. En cuanto a los ríos, siguen en aviso rojo el Guadalquivir a su paso por Sevilla y Lora del Río, y Rivera de Huesna por Villanueva del Río y Minas.

El río Guadalquivir se encuentra en riesgo de desbordamiento a su paso por Lora del Río y Sevilla capital, con 5,29 y 4,87 metros sobre el nivel del agua, respectivamente. Además, se encuentran en aviso naranja por niveles o caudales de crecida inusuales: Guadaíra en Arahal (3,66 m.l.a); Guadiamar en Aznalcázar (2,71 m.l.a) y El Guijo (1,67 m.l.a); Corbones en Carmona (1,75 m.l.a.); y el afluente de La Rocina (0,82 m.l.a.).

Respecto a los embalses, los dos más grandes de la red de Emasesa se encuentran al 100% de su capacidad: Melonares (185,6 hm3) y Zufre (175,27 hm), para los que la CHG establece además una situación de seguimiento en umbral amarillo. Igualmente, el Gergal está también al 100%, aunque es el de menor volumen de la red de Emasesa con 35,04 hm3. Le siguen Minilla al 93,7% y 54,17 hm3; Aracena con capacidad del 89,6% y 115,25 hm3; y Cala que se encuentra al 87,8% con un volumen embalsado 51,6 hm3.

Torre del Águila sigue en umbral rojo

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) mantiene en umbral rojo y riesgo de desbordamiento al pantano de Torre del Águila, en Utrera y El Palmar de Troya, con un caudal de 62,04 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, están en nivel naranja El Agrio en Aznalcóllar (44,40 m³/s) y Puebla de Cazalla (35,31 m³/s).

Una situación de mejoría respecto a la semana pasada cuando todos los embalses de Emasesa alcanzaron el 100% de su capacidad. El valor más alto de precipitaciones se alcanzó el pasado jueves cuando se registró entonces en Aracena con 47 mm de lluvia acumulada.