Testimonio
Sergio Peris-Mencheta comparte con Sara Carbonero su visión sobre el cáncer
El actor ha reaparecido tras unos meses especialmente complicados en los que ha tenido que luchar contra la leucemia que padece
Por qué el tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas aún no se puede probar en pacientes
El actor Sergio Peris-Mencheta ha reaparecido ante los medios tras unos meses especialmente complicados en los que ha tenido que luchar contra la leucemia que padece. De regreso a las tablas del teatro con su obra 'Constelaciones', que se podrá ver en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, el actor y ahora director reconoce ante las cámaras de Europa Press que la enfermedad le ha dejado secuelas que tendrá que arrastrar durante algún tiempo.
"Tampoco lo estoy poniendo en algo negativo, no soy el que se subía a un caballo y gritaba con la espada en la mano, me han quitado la armadura y ahora estoy más blandito, estoy disfrutando más el momento a momento, estar más con mi gente" ha señalado el intérprete sobre cómo le ha cambiado la forma de entender la vida. Eso sí, todavía le cuesta llevar su vida con total normalidad: "Hay muchas cosas que me cuestan a nivel motor, todavía estoy medicado para mantener a raya el sistema inmune. Es un viaje que hay que tomárselo con mucha aceptación y disfrutarlo también".
Al igual que ha sucedido con otros rostros conocidos, como la presentadora Sara Carbonero, Peris-Mencheta también prefiere eliminar la palabra lucha de su vocabulario si habla de cáncer. "Yo creo que los que luchan son los médicos, el sistema nacional de salud, los enfermeros, las enfermeras, que se dejan la piel a pesar de las condiciones. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en el trabajo de los demás, confiar también en nosotros mismos un poquito más". Prefiere quedarse con lo positivo: "Tengo que reconocer que estoy muy contento primero de estar vivo y segundo, de haber atravesado este viaje para poder conectar desde otro lugar conmigo".
- Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
- El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
- Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
- La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada
- Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: 'Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero
- Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
- Francesco Tonucci, pedagogo: 'La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio
- Los sindicatos mantienen la huelga ferroviaria tras el fracaso de las negociaciones con Transportes