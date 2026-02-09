Sergio Peris-Mencheta comparte con Sara Carbonero su visión sobre el cáncer

El actor Sergio Peris-Mencheta ha reaparecido ante los medios tras unos meses especialmente complicados en los que ha tenido que luchar contra la leucemia que padece. De regreso a las tablas del teatro con su obra 'Constelaciones', que se podrá ver en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, el actor y ahora director reconoce ante las cámaras de Europa Press que la enfermedad le ha dejado secuelas que tendrá que arrastrar durante algún tiempo.

"Tampoco lo estoy poniendo en algo negativo, no soy el que se subía a un caballo y gritaba con la espada en la mano, me han quitado la armadura y ahora estoy más blandito, estoy disfrutando más el momento a momento, estar más con mi gente" ha señalado el intérprete sobre cómo le ha cambiado la forma de entender la vida. Eso sí, todavía le cuesta llevar su vida con total normalidad: "Hay muchas cosas que me cuestan a nivel motor, todavía estoy medicado para mantener a raya el sistema inmune. Es un viaje que hay que tomárselo con mucha aceptación y disfrutarlo también".

Al igual que ha sucedido con otros rostros conocidos, como la presentadora Sara Carbonero, Peris-Mencheta también prefiere eliminar la palabra lucha de su vocabulario si habla de cáncer. "Yo creo que los que luchan son los médicos, el sistema nacional de salud, los enfermeros, las enfermeras, que se dejan la piel a pesar de las condiciones. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en el trabajo de los demás, confiar también en nosotros mismos un poquito más". Prefiere quedarse con lo positivo: "Tengo que reconocer que estoy muy contento primero de estar vivo y segundo, de haber atravesado este viaje para poder conectar desde otro lugar conmigo".