Última hora de la huelga de Rodalies, hoy en directo: servicios mínimos, horarios e incidencias en las líneas de tren de Renfe

Tras la manifestación multitudinaria de usuarios de Rodalies este sábado por la calles de Barcelona para reclamar a Adif, Renfe y a las administraciones públicas que garanticen de una vez un transporte ferroviario digno, los sindicatos mayoritarios mantienen la huelga de maquinistas convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero.

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha establecido el dispositivo de servicios mínimos de Rodalies con motivo de las tres jornadas de protesta.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la huelga de maquinistas y las últimas incidencias en el servicio de trenes.

En estaciones como la de Mataró no ha pasado ningún tren desde el inicio del servicio, a las 5 de la mañana En otras estaciones, como la de Mataró (Maresme), no ha pasado ningún tren desde el inicio del servicio, a las 5 de la mañana, y algunos pasajeros llevan esperando cerca de dos horas con resignación para intentar coger la primera unidad que pare en los andenes.

Muy pocos convoyes en Sants en hora punta En la estación de Sants de Barcelona están pasando muy pocos convoyes en hora punta mientras otros se encuentran parados en las vías con el rótulo 'sin servicio'. En las pantallas de información muchos de los trenes anunciados van desapareciendo sin que finalmente acaben llegando a la estación.

Tres días de huelga Los maquinistas mantienen por ahora los tres días de huelga previstos. La protesta para reclamar, sobre todo, mayor seguridad, sigue afectando a la red ferroviaria de toda España.

La AP-7, reabierta en sentido sur en Gelida En un día de extrema complicación de la movilidad en Barcelona, la AP-7 reabre este lunes en sentido sur a la altura de Gelida, lo que al menos permitirá oxigenar un poco ese punto de salida desde Barcelona. Ese punto había permanecido cerrado a raíz del desprendimiento del muro de contención de la carretera que provocó el accidente mortal de un tren de Rodalies.

La huelga de maquinistas ya repercute también en las carreteras en Barcelona La huelga de maquinistas ya repercute también en las carreteras. Las rondas de Barcelona amenazan colapso ya a las siete de la mañana.

Escasez de trenes en las primeras horas de huelga en Catalunya y Renfe recomienda buscar otros medios de transporte La escasez de trenes que prestan servicio es la tónica general en la mayoría de las estaciones de Catalunya, en las primeras horas de la huelga convocada en el sector ferroviario durante tres días para exigir mejoras en la seguridad de los ferrocarriles tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Fuentes de Renfe han confirmado a EFE de que "no se están cumpliendo todos los servicios mínimos" y recomiendan a los viajeros que busquen otros medios de transporte.

Los convocantes reclaman más seguridad y calidad del servicio Es una huelga convocada por sindicatos como Semaf, CGT, SF-Intersindical, Alferro, CC.OO., UGT y el comité general de las empresas del Grupo Renfe para reclamar más seguridad y calidad del servicio tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Catalunya fija servicios mínimos para la huelga de trenes en el 33-66% según las horas Los servicios mínimos fijados en Catalunya ante la huelga de maquinistas en toda España desde las 0 horas de este lunes son de entre el 33% y el 66% en Rodalies y trenes regionales, según la franja horaria. Las franjas con el 66% de servicios mínimos van de 6 a 9.30 y de 17 a 20.30, coincidiendo con las horas punta, mientras que la garantía del servicio es del 33% para las horas valle, según informó el Departament de Empresa de la Generalitat tras convocarse la protesta.

Albiach: “Renfe y Adif tienen la red secuestrada por sus conflictos y el Govern no ha hecho valer su autoridad” La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha asegurado que Renfe y Adif “tienen la red secuestrada por sus conflictos” y que el Govern “no ha sabido hacer valer su autoridad” ante los incumplimientos de las operadoras. En una entrevista en El Periódico publicada este domingo, Albiach ha lamentado que el ejecutivo “no ha tenido ni la primera ni la última palabra” durante la crisis de movilidad y que ha cometido “errores descomunales de comunicación que han generado frustración e impotencia”. “Han tardado demasiado en ofrecer servicios alternativos y en plantarse ante el gobierno español”, ha añadido. Preguntada por si cree que el Govern está gestionando bien la conflictividad social, la líder lo ha negado y ha dicho que el ejecutivo “le tiene demasiado miedo”. Sobre la petición de dimisiones por el caos en Rodalies, Albiach ha dicho que “no descartan” exigir la de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, una vez haya terminado la crisis, pero que “donde hay que pedir dimisiones sí o sí es al otro lado del Ebro”. También ha reiterado que la conselleria de Paneque es “una macroestructura”.