La R4 de Rodalies reabre para los trenes de mercancías pero no para los pasajeros

Poco a poco, con permiso de la huelga de maquinistas, ya desconvocada, y de las incidencias diarias, Rodalies va recuperando tramos y devolviéndolos a la circulación, aunque Renfe ya ha advertido que la plena normalidad no llegará antes de abril. Un punto clave es el de la línea R4 que comunica Sant Vicenç de Calders y Barcelona a su paso por Gelida, donde el pasado 20 de enero se produjo el accidente que costó la vida a un joven maquinista en formación y a partir del cual toda la red ferroviaria de Catalunya ha pasado por un extenso proceso de revisión.

La R4 reabrirá en Gelida una vez Renfe y maquinistas verifiquen, en una marcha blanca, que todo está correcto

Este lunes, ya reabierta la AP-7 a su paso por Gelida, una vez que se ha reparado el muro de contención que se derrumbó sobre un tren de la R4, Adif, tras realizar las correspondientes revisiones y reparaciones, ha puesto en servicio operativo este tramo de línea ferroviaria. Si bien, solo para los trenes de mercancías. El restablecimiento de la circulación de los trenes de pasajeros, los de la R4 de Rodalies, está a la espera del visto bueno que deben dar sobre el estado de la infraestructura tanto Renfe como los maquinistas en virtud del acuerdo que todas las partes firmaron con el Govern tras el accidente mortal.

Renfe indica a EL PERIÓDICO que aún no existe una previsión sobre cuándo se retomará la circulación de trenes de Rodalies en este tramo. El nuevo protocolo acordado con los maquinistas y el Govern establece que tras la certificación de seguridad de Adif, antes de ponerse en servicio una línea, los conductores deben participar en unas marchas en blanco para verificar que la infraestructura está en buenas condiciones. Renfe, como prestador del servicio, también valida la infraestructura desde el punto de vista de la seguridad de la circulación antes de que puedan operar los trenes de pasajeros. La jornada de huelga de maquinistas de este lunes ha dificultado la realización de las comprobaciones. La desconvocatoria de la protesta podría agilizar el procedimiento.

Generar confianza

Por su parte, Adif ha corroborado que ha completado todas las reparaciones y la puesta a punto de la infraestructura. Así lo ha comunicado a las empresas logísticas, muchas de las cuales ya han empezado a operar, recuperando así el tráfico de mercancías por Gelida. El paso desde primera hora de este lunes de los trenes de mercancías puede servir también para generar confianza en la infraestructura mientras se espera la validación definitiva para la circulación de los trenes de pasajeros.

Las compañías de transporte ferroviario de mercancías llevaban 20 días sin poder circular por esta conexión entre el puerto de Barcelona y el interior de la Península. Es por ello que rápidamente han vuelto a restar servicio por este punto, como han confirmado fuentes del puerto. No obstante, no todas las empresas lo han hecho por igual, puesto que operadores como Renfe Mercancías siguen los mismos protocolos establecidos de doble chequeo de seguridad para la circulación de Rodalies.