El Govern celebra el fin de la huelga de maquinistas en Rodalies, pero alerta de incidencias este martes

La consellera de Territori, Vivenda i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrado el fin de la huelga convocada por los maquinistas de Rodalies, aunque ha avisado de que este martes se podrán registrar todavía algunas incidencias en el inicio de la jornada, del que ya había alertado Renfe.

"Desde el Govern celebramos la finalización de la huelga después del acuerdo con los sindicatos mayoritarios. Renfe traslada que el servicio se recuperará mañana, aunque podría tener dificultades en el inicio de la jornada", ha dicho la consellera en un apunte en la red 'X'.

Los tres principales sindicatos del sector ferroviario, Semaf (maquinistas), CCOO y UGT, han desconvocado la huelga de trenes que comenzó este lunes y que iba a alargarse hasta el miércoles, tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aumenta el empleo y la inversión en el sector.