Indignación entre los usuarios del Avant entre Lleida y Barcelona: "Constaba como servicio mínimo, pero el tren no sale"

La huelga del sector ferroviario ha generado este lunes un nuevo caos en la estación de Lleida-Pirineus, con un incumplimiento de todos los servicios mínimos programados. La principal afectación ha sido la supresión del primer Avant entre la capital del Segrià y Barcelona que estaba previsto para las 7.05 horas. "Este tren constaba como servicio mínimo, pero nos han dicho que el maquinista no se ha presentado y el tren no sale", ha explicado Marina Bernal a ACN, profesora en la ciudad condal que ha tenido que desplazarse en coche. Los problemas también se han trasladado a los Rodalies y Regionales de la provincia, donde algunos convoys no han circulado o lo han hecho acumulando retrasos porque los maquinistas no han podido hacer el tiempo de descanso mínimo establecido.

Retraso de 2,5 horas

Los usuarios afectados por la cancelación del Avant de las 7.05 han sido informados pocos minutos antes de la salida programada del tren. La información que han recibido es que el maquinista no se había presentado y el convoy no saldría. Ante esta situación, los afectados han formado largas colas delante de la oficina de atención al cliente para reclamar justificantes, devoluciones del billete o la opción de poder viajar en otros trenes. El problema que se han encontrado es que en el siguiente Avant, programado para las 8.10, solo quedaban plazas para llegar hasta la estación de Camp de Tarragona. La alternativa habría sido ir con el tren R13 de las 8.08 horas hacia Barcelona, una opción con la que, teóricamente, los usuarios tardarían dos horas y media más en llegar a su destino.