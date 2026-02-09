Huelga de maquinistas | Los sindicatos reclaman en Sants "más mantenimiento y más plantilla"

Los maquinistas de Rodalies, Regionals y Media Distancia se han negado a salir esta mañana "si el tren no estaba en buenas condiciones". Según los trabajadores, sucede a diario que al ponerse al mando de un convoy detectan diversas anomalías, pero que bajo la presión de los supervisores, acaban saliendo a prestar el servicio bajo el riesgo de quedarse a medio camino. Pero hoy no, muchos han decidido que se quedaban en la estación.

Coincidiendo con el primer de los tres días de huelga convocados por los maquinistas, hoy han decidido no pasar ni una. "A veces te encuentras con que la megafonía del interior del tren no funciona. Es necesaria para poder comunicar a las personas que llevas cualquier cosa que suceda. Otras veces salimos sin que uno de los dos sistemas de tracción funcione, a sabiendas de que te puedes quedar plantado en cualquier parte", detalla el secretario de Acción Sindical de Al Ferro, Martí Fuentes. "La silla del conductor, que todas son muy viejas, muchas veces está trabada y no puede ajustarse, y no las arreglan", añaden. "Siempre nos presionan para salir. Si fuera así cada día no saldría ningún tren", explican los representantes sindicales.

Concentración

Unos 200 maquinistas se han concentrado a mediodía en la estación de Sants. Con banderas de UGT, CCOO, CGT, Al Ferro y el Sindicato Ferroviario han exigido "más mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad, así como "más plantilla en Renfe y Adif", ha explicado el representante de CCOO Pau Marcè.

"Ya pasaba antes, pero ha tenido que suceder una desgracia", ha añadido Marcé en relación al accidente de Adamuz y Gelida, que desembocó en el plante de los maquinistas.

Los concentrados han gritado consignas como "por un ferrocarril público y social", "el ferrocarril no se vende, el tren se defiende" y "menos AVE, más Regionales".

Los conductores no han cumplido los servicios mínimos, lo que ha llevado a muchos usuarios que esperaban su tren a salir de la estación en busca de alternativas de transporte.