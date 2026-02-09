La huelga de maquinistas arranca con el incumplimiento de los servicios mínimos

El incumplimiento de los servicios mínimos ha caracterizado las primeras horas de la huelga de los maquinistas en el servicio de Rodalies, Regionals y Media Distancia en Catalunya. Los servicios anunciados -e incluso los que no- han funcionado fuera de lo establecido: un 66% en hora punta. Trenes que no debían salir lo han hecho, sin previo aviso y medio vacíos, mientras que otros que debían pasar no se han presentado en el andén.

Será que los usuarios de Rodalies ya están acostumbrados, muchos han esperado pacientemente y comunicándose entre ellos por las redes para indicar por dónde se encontraban los convoyes. La información oficial no ha falicitado las cosas. La aplicación de Adif que utilizan tampoco funcionaba a primera hora, y Renfe no era capaz de indicar en un primer momento si los servicios mínimos iban o no a cumplirse.

Ante las afectaciones provocadas por el paro, la operadora ha recomendado utilizar transportes alternativos. La de este lunes es la primera de tres jornadas de huelga para reclamar más personal y medidas de seguridad en las vías, aunque se mantienen abiertas las vías de negociación con el Ministerio de Transportes.

Pantallas informando de la convocatoria de huelga que a partir de hoy y hasta el viernes mantiene el servicio de Rodalies, Regionals y Media Distancia en servicios mínimos. También los maquinistas de la alta velocidad y mercancías están en huelga. / Jordi Otix

Seguimiento elevado

El responsable de UGT de Renfe en Catalunya, Francisco Cárdenas, ha defendido que la jornada ha arrancado “bien” y ha avanzado que el seguimiento del paro es “muy elevado”. Asimismo, ha asegurado que la cifra de trenes suprimidos a primera hora de la mañana ha sido “totalmente anecdótica”.

En declaraciones a los medios desde la estación de Sants, ha señalado que “internamente” el colectivo “tiene claro que es un día por el ferrocarril” y ha reiterado que quieren hacer su trabajo “con garantías”. Según el representante sindical, este fin de semana “no se ha avanzado” en las negociaciones con el Ministerio de Transportes y este lunes hay nuevas reuniones.

Noticias relacionadas

El paro ha sido convocado tras los accidentes mortales de Adamuz y Gelida y después de dos semanas de caos ferroviario en Rodalies. La convocatoria afecta a más de mil maquinistas en Catalunya e incluye también al personal de intervención, estaciones, centros de gestión y administración.