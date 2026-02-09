España se prepara para otra semana de lluvias y vientos huracanados antes de un posible cambio de tiempo

Desde que ha empezado el año, España ha vivido la llegada de casi una decena de borrascas de gran impacto que han dejado lluvias torrenciales, vientos huracanados y temporales marítimos en todos los rincones del país. Según apuntan los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta semana todo apunta a que este patrón se repetirá debido a la llegada de nuevos frentes que dejarán lluvias en la mayor parte de la Península Ibérica. Pero con un poco de suerte, es posible que hacia finales de esta semana o principios de la que viene la tendencia cambie y llegue, por fin, el ansiado cambio de tiempo. Aunque, por ahora, a corto plazo parece que la lluvia y el mal tiempo seguirán siendo los protagonistas en buena parte de los cielos españoles.

Según explica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), "esta semana será lluviosa en la mayor parte del territorio peninsular", sobre todo en Galicia, en las sierras de Cádiz y Málaga y en otras zonas montañosas del interior. En todos estos puntos, se esperan lluvias que podrían ser puntualmente fuertes, aunque no al nivel de la semana pasada, y acompañadas de tormenta. Donde, por ahora, parece que las lluvias serán menos probables y más débiles es en el área Mediterránea, incluida en Catalunya, así como en el archipiélago balear. Por lo general, todo apunta a que la semana arrancará con un ligero aumento de las temperaturas.

Los modelos indican que esta semana será lluviosa en la mayor parte del territorio peninsular

La situación será similar de cara al martes, cuando se espera una jornada marcada por las lluvias en buena parte del territorio peninsular. Los acumulados aumentarán en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineos y zonas del norte de Cáceres y sur de Salamanca y Ávila, donde podrían ser localmente fuertes y acompañadas de temporal. En el Mediterráneo parece que las lluvias serán escasas y puntuales. Los modelos indican que las temperaturas serán excepcionalmente suaves para la época, con máximas por encima de los 20 grados en el Cantábrico y de 25 grados en puntos del Mediterráneo.

Lluvias y vientos huracanados

De cara al miércoles parece que continuarán las precipitaciones en amplias zonas, sin lluvias destacables en el Mediterráneo y Baleares y con mayor intensidad en Galicia, Cantábrico oriental, Pirineos y el entorno del sistema Central. Las lluvias podrían intensificarse en las sierras andaluzas. Las temperaturas bajarán algo en el noroeste, pero subirán en el extremo oriental y Baleares, donde ciudades como Palma superarán los 20 grados y Murcia podría alcanzar los 26 o 27 grados en pleno mes de febrero. Vientos fuertes afectarán al Mediterráneo, zonas de montaña y también al Cantábrico. El Servei Meteorològic de Catalunya ya ha activado avisos de nivel amarillo y naranja ante el impacto de los vientos en el territorio.

A partir de este día aumenta la incertidumbre de los pronósticos, aunque lo más probable es que siga lloviendo de forma más intermitente y dispersa que en jornadas anteriores. Entre el viernes y el sábado se espera un repunte de la inestabilidad, con lluvias de nuevo en amplias zonas del país. Las precipitaciones podrían incluso alcanzar el Mediterráneo y Baleares durante el fin de semana, aunque todavía con cierta incertidumbre en su extensión e intensidad.

Con un poco de suerte, después de este episodio podría llegar un cambio de tiempo. "Es probable que de cara a comienzos de la semana siguiente las borrascas circulen por latitudes más altas, quedando el territorio peninsular ya libre de lluvias", afirma del Campo. Los pronósticos a medio plazo, de hecho, indican que a partir de la semana que viene los patrones atmosféricos podrían cambiar y desplazar las borrascas que hasta ahora estaban llegando a España hacia otras latitudes. Aunque, por el momento, aún es pronto para confirmarlo.