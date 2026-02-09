Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras beber leche de fórmula

Cinco bebés han sido hospitalizados en España, tras sufrir vómitos y problemas gastrointestinales, tras beber leches de fórmula investigadas por contener la toxina cereulida, producida por una bacteria y que ya han sido retiradas del mercado. Otros tres pequeños han presentado los mismos síntomas, según el boletín de alertas del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) en una información que hasta ahora no había sido hecha pública por las autoridades españolas.

"Ninguno de los casos ha sido confirmado en el laboratorio", añade el documento, por lo que no se ha podido "establecer una relación causa-efecto entre los síntomas y el consumo". El ECDC informa de que en el mes de enero se retiraron estos productos del mercado tanto en la Unión Europea como fuera de la UE al detectarse esta toxina que produce un cuadro repentino de náuseas y vómitos poco después de consumirse.

Además de en España, el ECDC reporta que en Francia ingresaron 11 niños "que ya se recuperan en sus casas". En Reino Unido se han detectado 36 casos de bebés con síntomas tras consumir esta leche, más otros cinco casos confirmados en Bélgica. Las autoridades en Dinamarca han recibido informes sobre menores con síntomas una vez ingerida la leche.

Náuseas y vómitos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) publicaba el 4 de febrero una alerta por la presencia de cereulida -una toxina producida por la bacteria 'Bacillus cereus'- en fórmulas infantiles procedentes de Francia. La AESAN había tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia, relativa a la posible presencia de cereulida en los productos 'Babybio Caprea 1' y 'Babybio Optima 1'.

En concreto, se trata del producto 'Babybio Caprea 1' de la marca Babybio con fecha de caducidad 28/07/2027 y 17/09/2027. El otro producto afectado es 'Babybio Optima 1' y con fecha de caducidad 01/10/2027. Esta información era trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Por el momento, la AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados que se abstengan de consumirlos, ya que pueden causar náuseas, vómitos y diarrea.

Otras retiradas

Ya el pasado 7 de enero, la AESAN informó de que la compañía Nestlé retiró, como medida preventiva, nuevos productos y lotes de su leche de fórmula tras una alerta del pasado 12 de diciembre por la posible presencia de cereulida en su producto 'NIDINA 1'.

Posteriormente, el 21 de enero, la compañía Lactalis Nutrición Iberia comunicó la retirada voluntaria de varios lotes de leche infantil de la marca Damira, disponibles en farmacias y en la gran distribución, debido a la presencia de cereulida en un ingrediente suministrado por uno de sus proveedores. Esta retirada se produjo tras la alerta emitida por la asociación profesional francesa de nutrición infantil, relativa a la posible presencia de cereulida en un ingrediente (el omega6 ARA) suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas leches infantiles.

Retiradas preventivas

Las retiradas preventivas se iniciaron en diciembre de 2025 y continuaron en enero de 2026 como medida de salud pública. El ECDC subrayó que las retiradas afectan a distintos lotes, productos y marcas a escala global, con artículos comercializados tanto en Europa como en otros países del mundo.

Por el momento, el ECDC está monitoreando el evento y brindando asesoramiento y orientación científica para apoyar las investigaciones nacionales, a la vez que facilita el intercambio oportuno de información entre países. El ECDC, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Comisión Europea trabajan en conjunto para garantizar una respuesta coordinada y eficaz a este evento multinacional.

Vómitos repentinos

La cereulida es una toxina que puede causar náuseas, vómitos y dolor de estómago repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del organismo y provocar complicaciones como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé; los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave.

Para los bebés que presenten vómitos o diarrea tras consumir la fórmula infantil incluida en el retiro, el ECDC recomienda consultar con un profesional de la salud o, si los síntomas son graves, como deshidratación o vómitos persistentes, acudir a urgencias. Los síntomas gastrointestinales en los bebés pueden derivar rápidamente en complicaciones, independientemente de la causa subyacente, apunta el ECDC.

Por último, advierte de que los productos retirados no deben administrarse a bebés ni niños pequeños. Además, recomienda a los consumidores seguir las instrucciones y directrices emitidas por las autoridades nacionales de seguridad alimentaria.