Un municipio de Catalunya instala papeleras "antidelincuentes" para mejorar el espacio público

El Ayuntamiento de Figueres ha comenzado este lunes la instalación de 500 nuevas papeleras en toda la ciudad, una actuación que se extenderá a lo largo de todo el año. La renovación llegará a todos los barrios con el objetivo de reforzar la limpieza y mejorar la imagen de las calles y del mobiliario urbano.

Los nuevos modelos se han diseñado para ser más eficientes y para reducir problemas vinculados al vandalismo y al incivismo, como el uso de la papelera para tirar bolsas de basura. También pretenden minimizar los efectos de la tramontana: con las papeleras anteriores, en días de fuerte viento a menudo se vaciaba la basura de la bolsa interior. Con esta nueva instalación, habrá más papeleras y estarán distribuidas de manera más equilibrada.

Las papeleras son de color negro e incorporan el escudo histórico de Figueres. Los primeros puntos donde se han empezado a colocar son la Pujada del Castell y la calle Lasauca, y en las próximas semanas los trabajos continuarán por el resto del centro y por los distintos barrios.

Mapa de las papeleras de Figueres. / Ayuntamiento de Figueres

La concejala de Servicios Urbanos y teniente de alcalde, Carme Martínez, señala que “con las nuevas papeleras unificaremos todos los modelos, mejorando la imagen del mobiliario urbano y del espacio público”. Martínez añade que los modelos se han consensuado con las áreas de Urbanismo y de Servicios Urbanos, y con FISERSA, y que contribuirán a disponer de papeleras más eficientes y de un espacio público más limpio.