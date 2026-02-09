En sentido sur
La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7
El tráfico de vehículos ligeros en la C-32 se ha duplicado desde el levantamiento de barreras
Última hora de la huelga de Renfe, hoy en directo: servicios mínimos en Rodalies, media y larga distancia, horarios e incidencias en las líneas de tren
Los dos peajes troncales de la C-32 en sentido sur que han sido gratuitos en los últimos días volverán a ser de pago a partir de esta medianoche tras la reapertura de la AP-7, ha informado la Generalitat.
Después del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, el Govern acordó como medida extraordinaria el levantamiento de barreras para compensar el corte de un tramo de la AP-7 por obras de reparación de un talud que cedió sobre la vía de la R4 de Rodalies.
Inicialmente, el Govern aplicó la gratuidad a todos los peajes de la C-32, pero a partir del 31 de enero solo mantuvo levantadas las barreras en dos, ambos en sentido sur: Vallcarca, en Sitges, y Cubelles.
Duplicado el tráfico
Como esta madrugada el tramo de la AP-7 en sentido sur entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia se ha reabierto a la circulación, el Departamento de Territorio de la Generalitat ha anunciado este lunes la reinstauración de los peajes que aún eran gratuitos a partir de mañana.
Desde el 21 de enero, el tráfico de vehículos ligeros en la C-32 se ha duplicado con respecto a condiciones normales y el tráfico de vehículos pesados se ha triplicado en conjunto, según la Generalitat.
- Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
- El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
- Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
- La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada
- Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: 'Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero
- Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
- Los sindicatos mantienen la huelga ferroviaria tras el fracaso de las negociaciones con Transportes
- Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren