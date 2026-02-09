Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7

La autopista C-32.

La autopista C-32. / FERRAN NADEU

Los dos peajes troncales de la C-32 en sentido sur que han sido gratuitos en los últimos días volverán a ser de pago a partir de esta medianoche tras la reapertura de la AP-7, ha informado la Generalitat.

Después del accidente ferroviario de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero, el Govern acordó como medida extraordinaria el levantamiento de barreras para compensar el corte de un tramo de la AP-7 por obras de reparación de un talud que cedió sobre la vía de la R4 de Rodalies.

Inicialmente, el Govern aplicó la gratuidad a todos los peajes de la C-32, pero a partir del 31 de enero solo mantuvo levantadas las barreras en dos, ambos en sentido sur: Vallcarca, en Sitges, y Cubelles.

Duplicado el tráfico

Como esta madrugada el tramo de la AP-7 en sentido sur entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia se ha reabierto a la circulación, el Departamento de Territorio de la Generalitat ha anunciado este lunes la reinstauración de los peajes que aún eran gratuitos a partir de mañana.

Desde el 21 de enero, el tráfico de vehículos ligeros en la C-32 se ha duplicado con respecto a condiciones normales y el tráfico de vehículos pesados se ha triplicado en conjunto, según la Generalitat.

