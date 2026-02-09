Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las borrascas Leonardo y Marta, en directo: última hora y noticias del temporal

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo.

Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo. / Miguel Ángel Molina/ EFE

A. Romero / O. González

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

  1. Retrasos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras el pinchazo de un avión que rodaba hacia la pista
  2. El oso y el lobo tendrán planes específicos de conservación por el 'conflicto social' que implican
  3. Catalunya abandona los planes específicos para proteger 725 especies y apuesta por actuar en 24 hábitats
  4. La AP-7 se reabrirá por completo al tráfico en sentido sur esta madrugada
  5. Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: 'Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero
  6. Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a los hijos: 'Quieren disfrutar del patrimonio en vida
  7. Los sindicatos mantienen la huelga ferroviaria tras el fracaso de las negociaciones con Transportes
  8. Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren

El Port de Barcelona recupera salidas para las mercancías pero exige agilizar las inversiones logísticas en Catalunya

El Port de Barcelona recupera salidas para las mercancías pero exige agilizar las inversiones logísticas en Catalunya

Espectacular asalto con explosiones y tiroteos a un furgón blindado en Italia | Vídeo

Espectacular asalto con explosiones y tiroteos a un furgón blindado en Italia | Vídeo

Captan el momento en que asaltan y explotan un furgón blindado en el sur de Italia

Los simios también imaginan y fingen: el bonobo Kanzi demuestra que no es una capacidad exclusivamente humana

Los simios también imaginan y fingen: el bonobo Kanzi demuestra que no es una capacidad exclusivamente humana

Investigan a un árbitro por agredir sexualmente a una prostituta haciéndose pasar por policía

Investigan a un árbitro por agredir sexualmente a una prostituta haciéndose pasar por policía

La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7

La C-32 reactiva los peajes de pago esta medianoche tras la reapertura de la AP-7

Cuando la epilepsia irrumpe en la vida, siempre sin avisar

Eclipse lunar y luna de sangre 2026: los dos fenómenos astronómicos que llegan en marzo

Eclipse lunar y luna de sangre 2026: los dos fenómenos astronómicos que llegan en marzo