En Directo
Minuto a minuto
Las borrascas Leonardo y Marta, en directo: última hora y noticias del temporal
La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes
A. Romero / O. González
Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.
Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.
La mayoría de los 300 aislados en Ronda (Málaga) ya tiene acceso aunque limitado
La mayoría de los 300 vecinos que quedaron aislados en zonas rurales de Ronda (Málaga) por el temporal cuenta ya con accesos reabiertos o alternativas, pero se pide prudencia y limitar el paso a emergencias, mientras siguen fuera los desalojados de 20 viviendas el 3 de febrero.
El Ayuntamiento de Ronda así lo ha asegurado mientras trabaja en restablecer comunicaciones en el ámbito rural, afectado por el tren de borrascas, aunque actúa en los puntos donde es posible, especialmente en los aislamientos que se mantienen.
Sánchez apuesta por un acuerdo nacional para anticiparse a la nueva realidad climática
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado un acuerdo nacional que permita responder de manera conjunta y anticipada, desde diferentes perspectivas, a la nueva realidad climática, como ponen de manifiesto las siete borrascas que han afectado a España en estos primeros 40 días del año.
Sánchez ha hecho estas declaraciones durante una visita a Huétor Tájar (Granada) para conocer los daños del temporal, un acto en el que ha reiterado que el Ejecutivo activará los mecanismos necesarios para cuantificar los daños y activar la recuperación y reconstrucción de la zona.
El presidente ha interpretado que el tren de borrascas invita a reflexionar y ha exigido a los representantes institucionales estar unidos para poder anticiparse a borrascas "tan destructivas".
Casi 500 personas se mantienen desalojadas en Córdoba por los efectos del temporal
Casi 500 personas se mantienen desalojadas de sus viviendas en distintos puntos de la provincia de Córdoba debido a los efectos del tren de borrascas en Andalucía, aunque se espera que con la previsión favorable de las próximas horas puedan poco a poco regresar a sus casas.
El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha explicado a los medios que parece que ha pasado "ese episodio más grave meteorológico" y aunque seguirán las lluvias durante toda la semana éstas serán de "mucha menos intensidad", lo que permitirá recuperar "cierta normalidad".
Molina ha señalado que por ahora todavía quedan "casi 500 personas en Córdoba que estaban desalojadas" y se espera que con el paso de las horas se pueda ir "realojando a todos los ciudadanos", para lo que se está trabajando "de manera escalonada", tanto en la capital "con unas 250 personas desalojadas" como en la provincia, que cuenta con unas "240 personas" fuera de sus viviendas.
Talavera (Toledo) pedirá la declaración de zona catastrófica tras el paso de la borrasca
El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha avanzado que el Ayuntamiento pedirá la declaración de zona catastrófica en la ciudad por los daños ocasionados por las lluvias y las crecidas de los ríos y arroyos.
Gregorio lo ha dicho este lunes en una rueda de prensa en el Ayuntamiento en la que ha precisado que van a pedir esta declaración para que los vecinos que han resultado afectados y el Ayuntamiento puedan acceder a subvenciones.
El alcalde ha explicado que la situación de algunos de los garajes de las zonas inundadas está mejorando y algunas calles han reabierto al tráfico aunque otras siguen cortadas, ya que son el "punto crítico" de la zona afectada por las inundaciones.
Más de 150 cancelaciones de salidas de barco este año en el Estrecho por las borrascas
Las sucesivas borrascas producidas desde principios de año en el área del estrecho de Gibraltar han motivado la cancelación de más de 150 trayectos de barcos en la conexión que enlaza los puertos de Ceuta con Algeciras (Cádiz).
Según han informado a EFE fuentes portuarias, la fuerza del viento de poniente, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora, ha motivado que los buques de alta velocidad de las navieras Balearia, Armas Trasmediterránea y DFDS hayan tenido que anular varios días consecutivos sus desplazamientos entre las dos orillas.
Desde que se inició este año el servicio, se han cancelado más de 150 viajes, ya que este tipo de barcos no están adaptados para la climatología adversa en la zona, principalmente debido a la fuerza del viento y del oleaje en esta confluencia de mares.
Cortadas 85 carreteras por inundaciones de las borrascas Leonardo y Marta, 68 de ellas en Andalucía
Un total de 85 tramos de carreteras estaban a las 11.00 horas de este lunes cerrados al tráfico de vehículos por inundaciones debido a las intensas lluvias asociadas a las borrascas Leonardo y Marta, de los cuales 68 estaban en Andalucía.
Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Servimedia, ninguna de esas vías pertenecía a la red estatal de carreteras.
Cádiz era la provincia más afectada por las carreteras inundadas, con 25, concretamente la A-2002, la A-2202, la A-373R1, la A-405R2, la CA-3101, la CA-3102, la CA-3104, la CA-3106, la CA-3108, la CA-3109, la CA-3110, la CA-3112, la CA-3113, la CA-4102, la CA-4106, la CA-4107, la CA-5101, la CA-5200, la CA-6101, la CA-6105, la CA-6200, la CA-8102, la CA-8200, la CA-9101 y la CA-9120.
El temporal mantiene en aviso 26 tramos de la cuenca del Duero: 5 en rojo y 10 naranjas
El temporal y los deshielos mantienen este lunes veintiséis tramos de ríos de la cuenca del Duero en aviso, cinco de ellos en alarma nivel rojo, incluido el Eresma a su paso por Segovia donde sigue subiendo y el Guareña en Toro (Zamora).
Ademas, otros diez permanecen en nivel naranja, con el Duero en amarillo en la capital zamorana y tendencia ascendente.
Son datos de la Confederación Hidrográfica del Duero de en torno a las nueve y media de esta mañana, que recogen que en nivel de alarma rojo se encuentra el Guareña en Toro, con 2,67 metros de nivel y tendencia decreciente; y el Huebra en Puente Resbala (Salamanca), con 5,42 metros y decreciendo, y en Saucelle, con 10 metros de nivel, también con previsión de bajadas.
Andalucía mantiene 6.462 desalojados tras una noche tranquila y estudiará este martes bajar el nivel de alerta
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado que se está constatando un "cambio de tendencia" en lo que respecta a las incidencias del temporal en Andalucía, de manera que las últimas horas han transcurrido de manera "tranquila", y este martes se abordará la posibilidad de reducir el actual nivel de emergencias, que es de situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones. En estos momentos, en Andalucía hay 6.462 personas desalojadas de sus hogares como consecuencia del temporal.
En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz ha expuesto este lunes que, por suerte, la pasada noche ha transcurrido de forma "tranquila y sin incidencias destacadas en la Agencia de Emergencias", de manera que "todo parece indicar que avanzamos y que cambia la tendencia". No obstante, ha señalado que aún queda "mucho" porque hay todavía "14 ríos en nivel rojo, es decir, con un nivel de riesgo extremo y tres embalses", de forma que hay que seguir siendo "prudentes".
Tras referirse también a las incidencias en numerosas carreteras, ha indicado que hay "situaciones todavía complejas en el conjunto de las provincias andaluzas que nos hacen mantener la alerta de situación operativa 2" del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones, con la confianza de que, a partir de este martes, se plantee la posibilidad de reducir ese nivel de emergencias, y se comienza la fase de recuperación, "que, evidentemente, ahora también preocupa por los altísimos y costosísimos daños que estamos sufriendo".
Sánchez visita este lunes las zonas afectadas por las borrascas en las provincias andaluzas de Granada y Jaén
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplaza este lunes 9 de febrero a Andalucía para visitar las zonas afectadas por las borrascas en las provincias de Granada y Jaén.
La visita comenzará a las 13.15 horas en Huétor Tájar, municipio granadino afectado por el desbordamiento del río Genil. Por la tarde, a las 16.40 horas, se desplazará hasta Villanueva de la Reina (Jaén), localidad afectada por la inundación del río Guadalquivir.
El jefe del Ejecutivo estará acompañado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
El temporal mantiene 102 carreteras cerradas, ninguna de la red principal
El temporal que ha azotado la península mantiene esta madrugada un total de 102 carreteras cerradas por las inclemencias meteorológicas, según los datos actualizados de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 05:55 horas de este lunes.
La borrasca deja un balance de 36 vías afectadas por la nieve y el hielo, de las cuales 14 están intransitables (nivel negro) y 17 precisan el uso obligatorio de cadenas (nivel rojo), mientras que las inundaciones han provocado el corte total (nivel negro) de 88 carreteras.
En la red principal no se registran vías cortadas, aunque las nevadas condicionan la circulación destacando la autovía A-1 entre Madrid y Segovia, que se encuentra en nivel verde (transitable con precaución) con prohibición de adelantar para vehículos pesados entre los kilómetros 80 y 101. Asimismo, la carretera nacional N-630 en el límite entre Asturias y León se mantiene también en nivel verde.
