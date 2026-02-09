Las borrascas Leonardo y Marta, en directo: última hora y noticias del temporal

Andalucía mantiene 6.462 desalojados tras una noche tranquila y estudiará este martes bajar el nivel de alerta

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado que se está constatando un "cambio de tendencia" en lo que respecta a las incidencias del temporal en Andalucía, de manera que las últimas horas han transcurrido de manera "tranquila", y este martes se abordará la posibilidad de reducir el actual nivel de emergencias, que es de situación operativa 2 del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones. En estos momentos, en Andalucía hay 6.462 personas desalojadas de sus hogares como consecuencia del temporal.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Sanz ha expuesto este lunes que, por suerte, la pasada noche ha transcurrido de forma "tranquila y sin incidencias destacadas en la Agencia de Emergencias", de manera que "todo parece indicar que avanzamos y que cambia la tendencia". No obstante, ha señalado que aún queda "mucho" porque hay todavía "14 ríos en nivel rojo, es decir, con un nivel de riesgo extremo y tres embalses", de forma que hay que seguir siendo "prudentes".

Tras referirse también a las incidencias en numerosas carreteras, ha indicado que hay "situaciones todavía complejas en el conjunto de las provincias andaluzas que nos hacen mantener la alerta de situación operativa 2" del Plan de Emergencias por Riesgos de Inundaciones, con la confianza de que, a partir de este martes, se plantee la posibilidad de reducir ese nivel de emergencias, y se comienza la fase de recuperación, "que, evidentemente, ahora también preocupa por los altísimos y costosísimos daños que estamos sufriendo".