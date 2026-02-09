¿Un Barça-Madrid de 'bous al carrer'? La loca idea de un pueblo de Castellón

Nace en l’Alcora una nueva peña taurina, que se sumará a las que ya existen en la localidad para aportar un toro cerril más a las Fiestas del Cristo que la capital de l’Alcalatén celebra este año.

El colectivo se llama Penya Taurina Gent Blaugrana de l’Alcora y su formación ha propiciado que por primera vez en la historia los aficionados culés sufraguen un toro cerril. En concreto, Mediterráneo pudo saber que se trata de un astado del hierro de José García Guillem, nº 22 guarismo 8, que se probará y embolará el viernes 4 de septiembre.

L'Alcora volverá a disfrutar de un encierro en sus Fiestas del Cristo. / R. D. A.

Desde la Penya Taurina, integrada en su mayoría por componentes de la Penya Esportiva Barça de l’Alcora, muy arraigada en la población, animan también al colectivo madridista del municipio a que patrocine otro toro cerril, lo que daría pie a un Clásico taurino en las fiestas principales alcorinas.

Un toro blanco

La idea no es nada descabellada, puesto que la Peña Madridista de la capital de l’Alcalatén ya patrocinó un toro cerril cuando el Real Madrid ganó su séptima Copa de Europa. Para la ocasión, como muchos recordarán, eligieron un toro blanco, del mismo color que la camiseta del Real Madrid.

Última reunión de las peñas taurinas con el Ayuntamiento. / R. D. A.

Con este nuevo toro y tras realizarse la reunión de peñas y asociaciones taurinas con la regidora de Fiestas, Vanessa Periz, este año podría haber hasta 18 toros cerriles en las Fiestas del Cristo, tres más que el pasado año, ya que el Ayuntamiento confirmó que está a punto de firmar el encierro de cerriles con seis toros y un empresario podría pagar también otro astado. A ello se suman los toros de las peñas Platanera, Salvasoria, El Cossío, Les Dones, Agüelachos, Taleguillo, La Comedia, Vint de Copes, Kannabis & Sekia, y Rincón Taurino.

Cabe recordar que serían tres más porque el año pasado el Ayuntamiento solo pagó cinco de los seis toros del encierro, ya que de uno se hizo cargo la Asociación Taurina Peña Platanera.

Cambio en la compra de astados

En la anterior reunión también se acordó que a la hora de comprar el encierro, como lo paga el pueblo, al representante de la Comisión Taurina y a la concejala de Fiestas les acompañasen hasta dos miembros de las peñas taurinas a las fincas de los ganaderos, para que la elección pueda ser así con el mayor consenso posible, y después plantearían a todas las peñas y asociaciones taurinas la elección definitiva del encierro en una reunión.

Está previsto visitar las ganaderías de Domínguez Camacho, Adolfo Martín, Gerardo Ortega y Los Ronceles para determinar el número concreto de toros cerriles y los hierros participantes.