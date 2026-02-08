La primera vivienda cooperativa sénior de Catalunya: "La filosofía es tener la residencia en casa y que no nos cuiden los hijos"

Aurora Moreno (72 años, Barcelona) ha vivido en dos ocasiones en comunas, con adultos y niños, y tenía claro que quería pasar su vejez "viviendo en comunidad". Su objetivo es minimizar los problemas físicos y mentales que implica el paso de los años y tratar de evitar que sean sus hijos los que tengan que hacerse cargo de ella; como ella hizo con su madre cuando empezó a sufrir demencia. Por eso, incluso antes de jubilarse, comenzó a buscar algún tipo de vivienda con servicios diseñados para personas mayores y encontró lo que buscaba en el proyecto Walden XXI.

Se trata de la primera vivienda cooperativa exclusivamente para séniors que verá la luz en Catalunya, dado que las obras para rehabilitar un antiguo hotel en Sant Feliu de Guíxols (Girona) y convertirlo en 31 pisos con zonas comunes destinadas a la convivencia, a los cuidados y las actividades colectivas empezaron en 2024 y está previsto que finalicen a finales de este año. "Esperamos que la cena de Navidad la celebremos todos los socios allí", vaticina Aurora.

Las viviendas con servicios para séniors, poco a poco, se van abriendo camino pero sin el suficiente apoyo jurídico e institucional

Probablemente, todos los socios harán una cena de Navidad porque una de las características de este tipo de proyectos –que poco a poco van despegando en España aún sin suficiente apoyo jurídico e institucional, lo que hace que sean propuestas residenciales bastante desconocidas y que se enfrenten a muchas dificultades para encontrar suelo y financiación– es que todos los cooperativistas se conocen, porque han sido ellos los que, con su empuje, lo han hecho posible.

De hecho, el llamado grupo semilla del proyecto Walden comenzó la búsqueda de un lugar donde vivir la vejez en comunidad en 2018. Desde entonces han tenido que superar muchas dificultades, "sobre todo encontrar el edificio y la financiación necesaria", según explica Aurora, que se unió al proyecto en 2019. Walden XXI ha sido promovido por Sostre Cívic, la principal cooperativa en cesión de uso de Catalunya, que está impulsando otros proyectos para séniors como el edificio Can 70, situado en Barcelona.

Compra del hotel

Sin embargo, la diferencia fundamental con el proyecto barcelonés, que ha sido posible gracias a la cesión del solar durante 99 años por parte del Ayuntamiento, es que en Sant Feliu de Guíxols los socios han tenido que comprar el hotel y sufragar íntegramente las obras, lo que supone un coste total de unos ocho millones de euros.

Cada socio ha tenido que aportar un capital social de unos 60.000 euros y pagará una cuota mensual inicial de unos 1.200 euros

Para lograrlo, han tenido que recurrir a la banca ética, en concreto a dos entidades, Fiare y Caixa d'Enginyers, dado que la banca tradicional suele dar la espalda a este tipo de proyectos para personas mayores. Además, cada socio ha tenido que aportar un capital social de unos 60.000 euros (recuperable si abandonan el proyecto o fallecen) y pagará una cuota mensual inicial de unos 1.200 euros. Y otra de las características es que la propiedad de cada uno de los 31 apartamentos no es pública ni privada, sino que pertenece a la cooperativa y existe un derecho de uso.

"Vivir bien y morir bien"

La mayoría de los socios tienen vivienda en propiedad: unos las alquilarán y otros las venderán cuando se inicie la convivencia en Walden XXI. "Yo no sé qué haré con mi piso de Barcelona, no sé si se lo quedará mi hija o lo alquilaré, pero tenía claro que no quiero pasar la vejez sola en casa. Ya lo he vivido con mi madre, dado que, cuando avanzó mucho su demencia, la tuvimos que ingresar en una residencia y es muy duro. Nuestra filosofía es que la residencia sea nuestra propia casa y que no sean nuestros hijos los que nos tengan que cuidar en exclusiva, sino que nos ayudemos unos a otros y haya unos profesionales para aquello que no podamos hacer por nosotros mismos". "Vivir bien y morir bien, tener una vejez sana y acompañada. Esa es nuestra lógica", añade.

El edificio tiene espacios colectivos diseñados para albergar un comedor, un centro de día y salas para realizar talleres o conferencias

Para ello, el edificio, que está a 500 metros de la playa y a cinco minutos andando de un centro de salud, tiene espacios colectivos diseñados para albergar un comedor, un centro de día y salas para realizar talleres o conferencias, además de 650 metros cuadrados de terrazas y patios. En un inicio –dado que todos los socios están bien de salud y son autónomos, con edades comprendidas entre 65 y 75 años– solo han pensado en contratar un servicio de limpieza. Pero, con el tiempo, son conscientes de que necesitarán cocinero, personal para el mantenimiento o profesionales sanitarios. Dado que es un proyecto autogestionado, lo irán decidiendo "según surjan las necesidades".