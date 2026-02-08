Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren

Estos son los servicios mínimos de Rodalies por la huelga de maquinistas

Los usuarios de Rodalies salen a la calle para exigir un servicio digno

Los usuarios de Rodalies salen a la calle para exigir un servicio digno / Jordi Otix

Jordi Grífol

Inés Sánchez

Daniela Cabeza

Por qué confiar en El Periódico

Tras la manifestación multitudinaria de usuarios de Rodalies este sábado por la calles de Barcelona para reclamar a Adif, Renfe y a las administraciones públicas que garanticen de una vez un transporte ferroviario digno, los sindicatos mayoritarios mantienen la huelga de maquinistas convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero.

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha establecido el dispositivo de servicios mínimos de Rodalies con motivo de las tres jornadas de protesta.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la huelga de maquinistas y las últimas incidencias en el servicio de trenes.

