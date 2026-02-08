Última hora de la huelga de Rodalies, en directo: servicios mínimos a partir de este lunes e incidencias en las líneas de tren

Tras la manifestación multitudinaria de usuarios de Rodalies este sábado por la calles de Barcelona para reclamar a Adif, Renfe y a las administraciones públicas que garanticen de una vez un transporte ferroviario digno, los sindicatos mayoritarios mantienen la huelga de maquinistas convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero.

El Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha establecido el dispositivo de servicios mínimos de Rodalies con motivo de las tres jornadas de protesta.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la huelga de maquinistas y las últimas incidencias en el servicio de trenes.

Una huelga transveral; más de mil maquinistas en Catalunya La movilización apela a más de mil maquinistas en Catalunya. La huelga será transversal a todo el sector estatal y también incluye al personal de intervención, estaciones, centros de gestión o administración. Además de la operadora pública Renfe, también se ha convocado un paro en las empresas Iryo, Ouigo, Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. "Las grandes palabras y buenas intenciones no son suficientes para cumplir las reivindicaciones", indicaba el sindicato mayoritario, Semaf, al inicio de las negociaciones con el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El sector ferroviario se prepara para tres días de huelga, pero mantiene abiertas las negociaciones con el Ministerio Los trabajadores del sector ferroviario se preparan para ir a la huelga este lunes, este martes y este miércoles para reclamar más personal y medidas de seguridad en las vías, pero mantienen abiertas las vías de negociación con el Ministerio de Transportes. El paro ha sido convocado después de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y de Gelida y de dos semanas de caos ferroviario en Rodalies. Las organizaciones en representación de los maquinistas reclaman un "cambio estructural y real en la adopción de medidas de seguridad" y también en el mantenimiento del sistema ferroviario. Los sindicatos están abiertos a seguir negociando "hasta el último momento", pero piden avances sustanciales para retirar la convocatoria.

ERC, Junts, Comuns y la CUP exigen soluciones a las deficiencias de Rodalies Representantes de ERC, Junts, Comuns y la CUP se han unido esta tarde a la manifestación en Barcelona contra las deficiencias en Rodalies y han reclamado soluciones para mejorar la movilidad tras semanas de cortes del servicio y retrasos. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido dimisiones ante esta situación y ha sostenido que Catalunya sufre desde hace décadas una "infrafinanciación evidente" y su población "un trato humillante". Ha reclamado soluciones a largo plazo con inversiones que resuelvan el "déficit de mantenimiento que sufren las vías, la señalización y los convoyes ferroviarios".

3.000 manifestantes, según Guardia Urbana Miles de personas han participado este sábado por la tarde en la manifestación convocada por una veintena de entidades para denunciar la situación de Rodalies. La marcha, con el lema "Sense trens no hi ha futur", ha comenzado a las cinco de la tarde en la estació de França de Barcelona y ha terminado a las seis en la plaça Sant Jaume. Los convocantes han denunciado retrasos, falta de seguridad, desinversión y una mala gestión de Adif, Renfe y los gobiernos del Estado y Catalunya. Según la Guàrdia Urbana, la participación en la manifestación ha sido de 3.000 personas, mientras que los organizadores elevan la cifra a 40.000. La marcha llega horas después de la convocada por l'ANC y el Consell de la República, que ha reunido a un número más importante de manifestantes.

Acaba la manifestación de Rodalies Punto y final. Una hora y doce minutos después de empezar la protesta, la manifestación contra la situación de Rodalies se ha dado por desconvocada. Los impulsores han cargado contra Renfe y adif y han pedido la mejora de la red ferroviaria de una vez por todas.

Albiach exigirá al Govern que doble la red de autobuses interurbanos y refuerce el transporte alternativo en los presupuestos La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha explicado que este lunes tendrá lugar la primera reunión con el Govern para la negociación de los presupuestos y que Rodalies será "un tema central". En una atención a los medios este sábado antes de la manifestación de plataformas de usuarios de tren en Barcelona, Albiach ha detallado que exigirán al Govern que "doble" la red de autobuses interurbanos, que refuerce el transporte alternativo y que garantice "un control" sobre las ejecuciones de las inversiones y las obras que se anuncian en la red catalana. "La movilidad y la vivienda son las dos preocupaciones principales de la ciudadanía y es necesario que sean también las dos prioridades de la Generalitat", ha sentenciado Albiach.

Discursos finales en la manifestación de Rodalies: "Nos han fallado" La manifestación de rodalies está llegando a su final. Las entidades convocantes están lanzando las últimas proclamas. "Nos han fallado", ha criticado la portavoz de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, en alusión a Renfe, Adif y los sucesivos gobiernos de España y también la Generalitat. "No es mala suerte, es violencia estructural".

Quim Bertomeu Òmnium: "La situación de incompetencia es insostenible" El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha denunciado este sábado que "la situación de incompetencia en el servicio de Rodalies es insostenible". Ha culpado al Estado del déficit de inversiones y ha presentado la independencia como única vía para encontrar una salida.

Restablecido el servicio de trenes en las líneas R13, R14 y RT1 de Rodalies Rodalies ha abierto este sábado el servicio de las líneas R13, R14 y RT1. Así lo ha anunciado la consellera Sílvia Paneque a través de una publicación en redes sociales, donde ha celebrado un "nuevo paso adelante en la estabilización del sistema" ferroviario catalán. Tal como ha explicado, la reapertura de la R13 favorecerá a 1.200 viajeros y la RT1 permitirá la movilidad de 450 personas entre Tarragona-Reus-La Plana. Mientras, en el eje Barcelona-Lleida por Reus, la R14 permitirá mejorar el servicio para 2.400 pasajeros diarios.