El parque de Reus con pista de básquet y rocódromo que sorprenderá a tus hijos

El parque Sant Jordi de Reus se ha consolidado como una atracción turística más de la ciudad. Además de ser una zona de juegos infantil, el lago de su interior y unos alrededores con arquitectura modernista lo han situado como el espacio verde más grande de la zona.

Este lugar está vallado y tiene un horario cerrado para poder acceder. Está abierto al público desde las ocho de la mañana y se cierra entre las 20 y 22 horas, según la estación del año. "Zonas de juegos infantiles, un pequeño rocódromo, un gimnasio al aire libre y un pequeño lago donde anteriormente había patos", escribe un usuario en Tripadvisor.

"Pulmón verde"

El parque ocupa parte del espacio de la Antigua Estació del Nord. Tiene una arquitectura que lleva la seña de identidad de Gaudí, rodeada de naturaleza por todos los rincones. "Tiene una estética modernista y además de ser un pulmón verde de Reus tiene importancia no solo por las especies botánicas que cobija, sino por los equipamientos destinados sobre todo al uso por los niños", asegura otro usuario.

Apenas hace dos años, inauguraron un laberinto para los más pequeños, con redes para que, además de caminar, puedan saltarlo. "Se trata de un parque urbano muy bonito, espacioso, con gran variedad de vegetación, bastante cuidado, tiene diferentes zonas de actividades infantiles y varias piezas escultóricas, de mosaico y estatuas. Con un pequeño lago en el medio".

Además, en épocas festivas se usa para acoger eventos y deportes al aire libre. "El parque más grande de la ciudad, con varios lugares para pasar el rato charlando y sobre todo para jugar con los más pequeños".