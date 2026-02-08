Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos heridos

El incendio del bloque de la calle Santa Llúcia de Manresa sigue activo y hay riesgo de derrumbe

El fuego continúa activo en la segunda planta

Una veintena de evacuados y dos heridos en el incendio de un edificio en la calle Santa Llúcia de Manresa

Bomberos trabajando en el incendio.

Bomberos trabajando en el incendio. / Jordi Morros

Núria León

Manresa
El edificio de viviendas incendiado en la calle Santa Llúcia de Manresa presenta riesgo de derrumbe y los Bomberos continúan trabajando con nueve dotaciones. Se ha activado la unidad del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) —para evaluar el riesgo estructural— así como el arquitecto municipal. El incendio continúa activo en la segunda planta.

El aviso del incendio se recibió a las 10:03 horas de este domingo en el número 27 y ha dejado a una veintena de personas atendidas por el SEM, dos de las cuales han sido trasladadas con heridas leves a la Fundación Althaia de Manresa. Siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat se desplazaron a la zona y comprobaron que el incendio se concentraba en la planta baja y se propagó al segundo y tercer piso, afectando a toda la escalera. Se evacuó a 16 personas por la fachada.

Como consecuencia, la humareda del incendio se extendió al inmueble contiguo -el número 25- y también se evacuó a tres personas. El incendio ya se encuentra estabilizado, pero ha afectado gravemente a la planta baja del número 27 de la calle Santa Llúcia y ha provocado un pequeño colapso en el primer piso.

Incendio estabilizado

Alrededor de las 11 de la mañana el fuego se dio por estabilizado, aunque posteriormente volvió a reavivarse en varias ocasiones debido a la gran cantidad de material que había en balcones y azoteas que dan, sobre todo, a la parte trasera. Esto ha obligado a mantener activo el dispositivo de emergencia.

Dos heridos y una veintena de evacuados en el incendio de un edificio en Manresa

Dos heridos y una veintena de evacuados en el incendio de un edificio en Manresa

