Más del 10% de los hombres en España ya compra pintauñas y jóvenes como el futbolista Borja Iglesias lideran esta moda

Más del 10% de los hombres en España ha comprado pintauñas en el último año y los millennials y jóvenes como el futbolista Borja Iglesias lideran este cambio en los hábitos de consumo.

Así lo desvelan los últimos datos publicados por el comparador de precios idealo, según el cual los hombres de entre 25 y 44 años son el "principal motor del crecimiento", teniendo en cuenta que el grupo de 25 a 34 años registra un 12% del total mientras que el tramo de 35 a 44 años alcanza el 13,4%, situándose como el segmento más alto del sector masculino, según precisó la compañía en un comunicado.

Este comportamiento sitúa a consumidores más jóvenes y de la generación millennial como la "más activa" y sugiere una "normalización creciente" de la expresión estética entre hombres que "ya no asocian el pintauñas a un uso exclusivamente femenino", según idealo.

En este contexto, señaló que, aunque la participación masculina "todavía se sitúa lejos de la femenina", dado que el 37,9% de las mujeres ha comprado pintauñas en el último año, la comparación "es significativa", puesto que, mientras el consumo femenino "se mantiene estable" entre todos los grupos de edad, el masculino "muestra una concentración en generaciones jóvenes".

"Este avance del consumo masculino se produce en un contexto social todavía marcado por resistencias culturales", advirtió el comparador, que mencionó el caso del futbolista del Celta de Vigo Borja Iglesias, quien ha recibido comentarios homófobos por esta razón.

A este respecto, el responsable de comunicación de idealo en España, Kike Aganzo, reivindicó que el crecimiento de la búsqueda de pintauñas por parte de los hombres "refleja un cambio profundo en la forma en la que las nuevas generaciones entienden la identidad". "Mientras los datos muestran una normalización clara en el consumo, casos como los ataques a Borja Iglesias evidencian que la sociedad aún va por detrás de los hábitos reales de las personas", resolvió.