Dos detenidos y un punto de venta de droga desmantelado en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

Los Mossos identifican a 11 consumidores en el interior del local y decomisen 3,5 gramos de crack y dos balanzas

Desmantelado un punto de venta de droga en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ACN

ACN

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un punto de venta de droga en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona y han detenido a los dos responsables -un hombre y una mujer- del local. El operativo se produjo el jueves 5 de febrero al mediodía y se identificaron a 11 consumidores en el interior de la vivienda. También se decomisaron 3,5 gramos de crack, dos balanzas de precisión, 210 euros en efectivo y un sistema de videovigilancia. La propiedad ha sido recuperada y tapiada.

