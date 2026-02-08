Desarticulado un grupo criminal que cometió 25 robos en viviendas de varias provincias como Barcelona y Girona

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han desarticulado, en una operación conjunta, un grupo criminal que cometió robos en viviendas de diversas provincias españolas, una operación en la cual han sido detenidas cuatro personas a las que se atribuyen 25 robos con fuerza.

En un comunicado, ambos cuerpos policiales han precisado que las cuatro personas que integraban este grupo criminal están acusadas de cometer estos robos en viviendas de Madrid, Álava, Guipúzcoa, Barcelona, Girona y en Cantabria.

Este grupo itinerante llegó a entrar a robar hasta en cuatro y cinco viviendas en una misma tarde, apuntan estos cuerpos policiales.

La investigación arrancó en octubre de 2025 a raíz del aumento de casos de robos en viviendas en una zona de la Comunidad de Madrid, al detectar que en todos ellos se seguía el mismo patrón.´

Posteriormente, se detectó que el grupo también actuaba en otros puntos del Estado.

En el caso de Catalunya, la unidad de investigación de Rubí de los Mossos d'Esquadra identificó el primer robo en Sant Cugat del Vallès.

Un grupo itinerante y organizado

Durante el transcurso de la investigación y gracias al intercambio de información entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, se pudo localizar una vivienda que usaban en la ciudad de Barcelona y un vehículo que empleaban para cometer los delitos.

El grupo criminal estaba formado por cuatro personas especializadas en robos con fuerza en viviendas, especialmente unifamiliares.

Los presuntos autores actuaban al anochecer, aprovechando la ausencia de las víctimas en el interior, y accedían a las viviendas tras saltar las vallas perimetrales y forzar alguna de las ventanas, con la intención de sustraer objetos de valor como joyas, relojes y dinero en efectivo.

Asimismo, al tratarse de un grupo itinerante a escala nacional, llevaban a cabo campañas de hasta cinco días de duración.

El operativo policial culminó con la detención el 19 de enero, en Lleida, de la totalidad del grupo criminal cuando regresaban del País Vasco tras cometer robos en Álava.

Como resultado de la actuación, se recuperaron más de 6.000 euros en efectivo, joyas y otros objetos valorados en más de 100.000 euros.

En total, se les imputan 25 hechos delictivos contra el patrimonio en las demarcaciones de Barcelona, Girona, Madrid, Álava, Guipúzcoa y Cantabria.

Con todo, la investigación continúa abierta y no se descarta la vinculación del grupo con una veintena de hechos delictivos más cometidos durante el año 2025.