Catalunya da por perdida la lucha contra algunas especies invasoras: "Es más inteligente dejarlo para no tirar el dinero"

Las acciones para reducir la población de algunas de las especies invasoras establecidas en Catalunya empiezan a llegar a su límite. "La evidencia científica nos demuestra que en ciertos casos todavía podemos luchar contra ellas, pero en otros no llegaremos a tiempo y es más inteligente dejar de hacerlo para no tirar dinero", sentencia Joan Pino, ecológo director del CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales) y experto en la materia. Sin embargo, Pino advierte de que es necesario estudiar cada caso y basar las decisiones en el conocimiento.

Las áreas que más sufren este impacto son la región metropolitana, las comarcas del Ebro, el norte de Girona y, en general, todo el litoral

En los últimos años, el ILP (índice de planeta vivo), uno de los indicadores clave sobre el estado de la biodiversidad, ha caído un 28%. En las aguas continentales y zonas húmedas, el descenso es aún peor: del 40%. Una de las causas de este declive son las especies exóticas que se han convertido en invasoras. "Exótica no significa invasora", puntualiza el ecólogo. "No obstante, muchas de las especies exóticas tienen potencial para amenazar a los ecosistemas autóctonos y estar catalogadas como invasoras", detalla.

Un ejemplar de coipú. / Getty Images

Las invasiones ecológicas consisten en procesos "largos" y, en parte, "azarosos", en los que siempre influye la acción humana: "Cuantas más personas hay, más posibilidades de que las especies exóticas ocupen espacios que les dejamos vacíos en los ecosistemas nativos". En muchos casos, estos procesos de colonización suponen la pérdida de biodiversidad local. "Necesitamos todas las herramientas científicas para poder realizar la mejor gestión posible", defiende Pino.

Este conocimiento es necesario precisamente para analizar en qué casos todavía hay margen de actuación y en cuáles no. "El embate es tan grande que no sé si tendremos suficientes recursos para luchar contra ello, pero con algunas especies vale la pena intentarlo", resume. Prismàtic, una plataforma de información para mejorar la gestión de la fauna y la flora, organizó hace dos semanas una jornada de trabajo para exponer diferentes ejemplos sobre cómo responder ante la presencia de estos animales exóticos que ponen en jaque la supervivencia de las especies autóctonas.

El tiempo importa

Una de las variables sobre las que se debatió en esta sesión de trabajo fue el tiempo. Y la principal conclusión sobre este concepto es clara: "El tiempo importa". Para entenderlo, basta con observar las diferencias entre Gran Bretaña y Alemania a la hora de hacer frente a la expansión de la rana toro. Al país germano, actuar tarde le costó un millón de euros más de lo que las arcas británicas, que reaccionaron antes, invirtieron en la erradiación de la especie. "Al principio, las opciones de éxito de la especie son bajas y las posibilidades de eliminarla elevadas, pero con el paso de los años esto cambia y la batalla se convierte en imposible", señala Fernando Loras, investigador de la Sociedad Catalana de Herpetología.

Dos cotorras de kramer. / SEO/Birdlife

Desde hace años, el programa Exocat se encarga de identificar las nuevas especies exóticas y a identificar hipotéticas invasiones futuras: "Las prioridades son, por este orden, la prevención, la gestión, el seguimiento y, en último término, cuando no hay nada que hacer, la asunción de la nueva realidad". En estos momentos, solo en Catalunya se contabilizan hasta 1.678 especies exóticas. De estas, un 37% no están aún establecidas. Otro 30% sí habitan de forma constante en territorio catalán. Y un 11,8% se pueden definir ya como invasoras.

"Artista de la colonización"

Existen ejemplos muy conocidos, como la cotorra argentina o el visón americano. Este último pone en jaque las maltrechas poblaciones de turón europeo tras salir de granjas peleteras en los años 80 y que Pino define como un "artista de la colonización" por su capacidad de adaptación. Pero también se han detectado especies menos mediáticas como dos tritones exóticos (Ommatotriton ophryticus y Ichthyosaura alpestris) que han aparecido en dos espacios naturales.

"Los números aumentan porque hay más ciencia pero también porque no paran de llegar nuevas especies", dice Pino. Las áreas que más sufren este impacto son la región metropolitana, las comarcas del Ebro, el norte de Girona y, en general, todo el litoral, puesto que está muy antropizado: "En el antropoceno hay una especie que se ha expandido por todas partes y lo condiciona todo: la nuestra". "En Collserola, por ejemplo, se ha invertido mucho dinero en eliminar los ailantos (Ailanthus altissima), pero la lucha es eterna y siempre termina en tablas", lamenta el especialista.

Sònia Garcia, investigadora del CSIC y el Instituto Botánico de Barcelona, menciona el caso de la uña de gato (Uncaria tomentosa), una planta trepadora procedente de América que ha crecido preocupantemente en zonas turísticas de la Costa Brava: "Cuesta cambiar la visión de la gente para que vean a esta especie como un peligro y no como una planta bonita". "En ocasiones, incluso detectamos acacias no autorizadas o plumeros de la Pampa (Cortaderia selloana) en jardines públicos", avisa.

Los científicos proponen restaurar ecosistemas al completo y no realizar actuaciones puntuales que obligan a seguir derrochando dinero constantemente. Marc Vilahur, director de Políticas Ambientales y Medio Natural de la Generalitat, remarca que la estrategia de detección y erradicación temprana debe estar liderada por la Administración pero apoyada en los centros de investigación, las entidades ambientalistas y las empresas del sector.

Sobre la idea de "nueva realidad", Pino pone sobre la mesa el cangrejo americano: "Esta especie invasora que se ha propagado por nuestros ríos pero a la vez sustenta las poblaciones de nutrias y otras aves autóctonas". "A menudo la erradicación es imposible y las especies exóticas forman parte de los ecosistemas", prosigue. "En estas ocasiones, cuando su desaparición incluso podría llegar a ser contraproducente, ¿qué debemos priorizar?", se pregunta el director del CREAF.