La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

La sexta borrasca de gran impacto de 2026 está dejando precipitaciones muy abundantes en amplias zonas de España, especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes

Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo.

Vecinos achican agua en Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios andaluces especialmente afectados por la borrasca Leonardo. / Miguel Ángel Molina/ EFE

A. Romero / O. González

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, está dejando precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas de España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

Las acumulaciones están causando un significativo impacto hidrológico tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea.

Sigue aquí en directo la última hora del impacto del temporal.

  1. El tratamiento de Barbacid contra el cáncer de páncreas requerirá al menos tres años más de pruebas en ratones: 'No hay fecha para los ensayos clínicos
  2. Los Mossos paran a un camionero en Vic por no llevar la documentación en regla y le encuentran 6 kilos de hachís
  3. La Generalitat prevé abrir este mes al sector privado la ejecución de nueva obra pública en la L9 de metro y en carreteras
  4. Movilidad complicada en Barcelona este sábado: calles cortadas por obras, los tractores, las manifestaciones de Rodalies y el Año Nuevo Chino
  5. Virus a través de Whatsapp: desactiva la descarga automática de archivos multimedia para evitarlo
  6. Olga Tubau, abogada: 'Tomo escitalopram (antidepresivo) desde hace dos años; estas cosas se tienen que explicar
  7. Los médicos piden incluir los tatuajes en el historial clínico del paciente: 'La tinta se queda en los ganglios linfáticos de por vida
  8. Manifestación de Rodalies, hoy en directo: horario de la protesta en Barcelona y última hora de las incidencias en los trenes y la huelga

Sergi Corral, meteorólogo, atribuye las lluvias interminables al efecto ‘jet polar’: "Los anticiclones son persistentes y no se mueven"

Convocado el Concurso de diseño de la camiseta "Ave del Año 2026"

La primera vivienda cooperativa sénior de Catalunya: "La filosofía es tener la residencia en casa y que no nos cuiden los hijos"

Solo uno de cada tres séniors ve prioritario dejar en herencia la casa a sus hijos: "Quieren disfrutar del patrimonio en vida"

Cristina Puig, comunicadora: “Si los periodistas no existimos, el mundo se va a la mierda”

Puertas abiertas en escuelas e institutos 2026 en Barcelona: calendario completo y todo lo que debes saber

La borrasca Leonardo, en directo: última hora y noticias del temporal

La DGT recuerda: multas de 200 euros para los ciclistas que crucen un paso de peatones en bicicleta

